„Hat mich einfach nur sauer gemacht“ – Gronkh kritisiert MckyTV für dessen Abschied von Twitch

The Quinfall zeigt in einem Gameplay-Trailer, wie das Building eines Gildengebäudes abläuft. Dafür steht ein Stück Land zur Verfügung.

Nachdem der Kick-Streamer Scurrows Zweifel an dem Deal geäußert hatte, gab Mcky zu, dass das Angebot „etwas aus der Luft gegriffen“ gewesen sei. Er habe zwar tatsächlich ein Angebot erhalten, die Summe sei jedoch auf einen längeren Zeitraum hochgerechnet gewesen (via X.com ).

Was hat Gronkh zu sagen? Gronkh nennt die Entscheidung widersprüchlich, mit dem Streamen aufhören zu wollen, aber vorher nochmal einen Streaming-Marathon zu veranstalten. Mcky würde seine Fans „emotional erpressen“, so Gronkh. Wenn sie ihn weiterhin sehen wollen, müssten sie bezahlen. Das findet er „widerlich“.

Der Twitch-Streamer Micheal „MckyTV“ Doleys hört auf – oder so ähnlich. Denn vorher will er noch einen Streaming-Marathon veranstalten. Sein Streaming-Kollege Erik „Gronkh“ Range kann die Entscheidung nicht nachvollziehen und findet das Verhalten von Mcky „widerlich.“

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to