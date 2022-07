Top-Grafikkarte GeForce RTX 3080 12GB jetzt günstig wie nie bei Amazon kaufen

Amazon.de hat die GeForce RTX 3080 12GB im Custom-Design von Palit schon vor dem kommenden Prime Day zum neuen Tiefstpreis im Angebot.

So gut ist der Preis: Die Palit GeForce RTX 3080 GamingPro 12GB gibt es bei Amazon.de aktuell für 890,76 Euro statt 999 Euro, was laut Preisvergleich der bisher günstigste Preis für das Modell ist.

Mit Ausnahme von Mindfactory.de, wo die Karte mit Versand gerade bei 899,74 Euro liegt, starten andere Händler unterdessen erst ab rund 1.029 Euro

Darüber hinaus handelt es sich auch um die derzeit günstigste RTX 3080 12GB überhaupt, wobei andere Modelle ab rund 930 Euro starten. Wie lange das Angebot gilt, ist nicht bekannt.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Das bietet das Modell

Die GeForce RTX 3080 12GB erschien Anfang des Jahres als hinsichtlich Rechenleistung und Grafikspeicher leicht verbesserte Version der regulären RTX 3080.

Sie bietet genügend Rechenleistung für aktuelle Spiele mit flüssigen Bildraten in hohen Grafikeinstellungen bis hoch zu UHD-Auflösung.

Das Custom-Design von Palit setzt dabei mit drei Lüftern auf einen stärkeren Kühler als das Referenzdesign und obendrein gibt es drei Jahre Herstellergarantie.

Palit GeForce RTX 3080 GamingPro 12GB bei Amazon.de

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Grafik NVIDIA GeForce RTX 3080 – 12 GB GDDR6X – Desktop Chip GA102-220-A1 „Ampere“, 70 SM, 628 mm² Fertigung 8 nm (Samsung) Chiptakt 1.260 MHz, Boost: 1.710 MHz Speicher 12 GB GDDR6X, 1.188 MHz, 19 Gbps (19.008 MHz effektiv), 384 Bit, 912 GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 8.960/​280/​112 TDP/TGP 350 W (NVIDIA), 350 W (Palit) Externe Stromversorgung 2x 8-Pin PCIe Kühlung 3x Axial-Lüfter (90 mm) Gesamthöhe Triple-Slot (2,7 Slots) Abmessungen 294 x 112 x 60 mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing, Raytracing Cores (70), Tensor Cores (280), NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, AV1 Decode, HDCP 2.3, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, LED-Beleuchtung (RGB), inkl. Grafikkarten-Halterung Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Rechenleistung 30,64 TFLOPS (FP32), 479 GFLOPS (FP64) DirectX 12 Ultimate (12_2) OpenGL 4.6 OpenCL 3.0 Vulkan 1.3 Shader Modell 6.6 Herstellergarantie drei Jahre

Rezensionen

Während Fachtests zum hiesigen Custom-Modell im Netz Mangelware sind, gibt es auf Amazon.de eine 5-Sterne-Bewertung ohne Details und eine 1-Stern-Bewertung.

Letztere moniert, dass die Karte nicht als LHR-Modell ausgewiesen ist und sich somit nicht für Krytpo-Mining eignet, was dem Spielbetrieb aber keinen Abbruch tut.

Auf Mindfactory.de gibt es derweil eine Rezension, die abseits der als „überragend“ bezeichneten Leistung das starke Aufdrehen der Lüfter unter Last kritisiert, was sich per Software oder Fps-Limit begrenzen ließe.

Pro starke Performance Contra Lüfter unter Last nicht leise

