God of War Ragnarök PS5 Launch Edition mit exklusiven Boni

Am 9. November geht es für Kratos mit God of War Ragnarök in die 5. Runde und wenn ihr bei MediaMarkt vorbestellt, bekommt ihr exklusive Boni.

Nachdem Kratos sich selbst, den Tod, Zeus und praktisch die gesamte griechische Mythologie besiegt hat, verschlug es ihn folgerichtig im vierten Teil in eine neue Welt – Midgard! Dort gibt es nämlich auch einen Haufen Götter, denen gezeigt werden muss, dass sie nicht so unsterblich sind wie sie denken.

Und genau das hat Kratos, zusammen mit seinem Sohn Atreus, ihnen gezeigt: Nicht nur Thors Söhne, sondern auch der vermeintlich unsterbliche Baldur fielen dem Duo zum Opfer. Auch wenn die Aggression von den Einheimischen ausging; die stolzen Götter Asgards können das nicht auf sich sitzen lassen. Thor, Freya und Co. sinnen nach Rache und der Krieg der Götter beginnt und läutet Ragnarök ein. Am 9. November erfahrt ihr, wie dieser Konflikt endet.

Kratos öffnet Tyr das Tor

Was genau in der Kampagne von God of War Ragnarök passiert, wissen wir noch nicht. Glaubt man den bisher bekannten Story-Bits, befreien Kratos und sein Sohn den Kriegsgott Tyr, der von seinen Brüdern und Schwestern eingesperrt wurde. Kriegerische Unterstützung könnten die beiden auch gebrauchen, selbst für Kratos ist Thor eine schwere Nummer. Er gilt nämlich als der mächtigste Gott Asgards.

Das große Mysterium um Atreus‘ Herkunft, seinen wahren Namen und seiner Verbindung zu Ragnarök wird vermutlich ebenfalls ein Eckpfeiler der Geschichte. Wie sieht sein Schicksal aus? Was sind die Pläne seiner verstorbenen Mutter? Wird er lernen, ein gütiger Gott zu sein oder wird er sich im Blutrausch verlieren? Am 9. November, wenn God of War Ragnarök endlich erscheint, werden all diese Fragen beantwortet.

Die Boni der God of War Ragnarök PS5 und PS4 Launch Edition

Zum Ende der Welt wird es kalt – da kommen diese Schnee-Rüstungen gerade gelegen.

Wenn es euch schon in den Fingern juckt und ihr unbedingt vorbestellen wollt, solltet ihr einen Blick in den MediaMarkt Shop werfen. Denn dort bekommt ihr beim Kauf der PS4 oder PS5 Version des Spiels nicht nur ein Schnee-Rüstungsset für Kratos und Atreus, sondern auch einen coolen mit Runen verzierten Lanyard gratis obendrauf.