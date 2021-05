Leaks zu Genshin Impact gehören mittlerweile fast zur Tagesordnung. Die neuesten, geleakten Infos verraten nun womöglich, dass Update 1.6 Skins für einige Charaktere bringen dürfte. MeinMMO zeigt euch, welche Skins wohl kommen werden und was sonst noch an Infos bekannt ist.

Was ist das für ein Leak? Die Infos stammen vom Twitter-Account Project Celestia, der zuvor schon etliche zutreffende Leaks veröffentlicht hat. (via Twitter)

Aktuell gibt es lediglich Skins für die Gleiter der Charaktere. Das dürfte sich nun wohl mit dem kommenden, großen Update ändern.

Vor kurzem teilte Project Celestia ein Bild mit einem Skin zu Jean, der Großmeisterin der Ritter. Das Outfit heißt “Sea Breeze Dandelion” und zeig Jean in einem sommerlichen Bade-Outfit. Normalerweise ist sie in einer Rittertracht mit Umhang unterwegs.

Auch ihre Schwester Barbara bekommt ein neues, sommerliches Outfit spendiert. (via Twitter)

Project Celestia weist im Twitter-Post allerdings darauf hin, dass sich bis zum Release von Patch 1.6 noch Dinge ändern können. Es besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass die Skins nicht Teil des Updates werden.

Warum ist das so interessant? Die Charaktere sind für zahlreiche Spieler das wichtigste Feature in Genshin Impact. Es gibt etliche davon, jeder mit seinen eigenen Eigenschaften, Vorgeschichte und besonderem Style.

Neben den Kämpfen verbringen Spieler auch anderweitig viel Zeit mit ihren Charakteren. Seit Update 1.4 ist es beispielsweise möglich, mit einigen von ihnen auf Dates zu gehen.

Noch ist nicht ganz klar, wie die Skins freigeschaltet werden

Wie kommt man an die Skins? Zumindest bei Barbaras Skin weiß man ein wenig genauer, wie man diesen wohl freischalten wird. Die Rede ist von einer Quest, die man abschließen muss. Diese Quest wird wahrscheinlich mit dem Update veröffentlicht.

Bei Jean ist bisher unbekannt, wie man an den Skin kommt. Unter dem Twitter-Post fürchten die Spieler, dass man die übrigen Skins nur über echtes Geld kaufen kann. Khaleed schreibt dazu: “Sagt mir nicht, dass man all diese Outfits kaufen muss oder ähnliches… und dass ich sie nicht gewinnen kann.” (via Twitter)

Es bleibt also abzuwarten, in welcher Art und Weise diese Skins freigespielt werden können. Da Genshin Impact allerdings ein Gacha-System hat, ist es wohl wahrscheinlich, dass die Skins kaum ohne Echtgeld zu erwerben sind und dazu wahrscheinlich zeitbegrenzt verfügbar sind.

Zu Update 1.6 gibt es aktuell zahlreiche Leaks und Gerüchte. So soll mit dem nächsten großen Update der Reisende womöglich ein neues Element erhalten.

Wann soll Update 1.6 veröffentlicht werden? Aktuell gilt ein Release um Ende Mai, Anfang Juni als wahrscheinlich. Entwickler miHoYo will nach eigenen Plänen alle 6 Wochen Updates liefern, Update 1.5 erschein am 28. April. Dieser Zeitraum sollte also passen.

Teil des Updates wird wohl das neue Gebiet Inazuma, das eigentlich schon für Update 1.5 erwartet wurde. Dieser Patch brachte zwar ein Housing-System und neue Charaktere, Inazuma war allerdings nicht dabei. Daher gilt es nun als wahrscheinlich, dass das neue Gebiet mit dem kommenden Update seinen Weg zu Genshin Impact findet.

