Dank Black Friday gibt es auf Amazon dutzende von Angeboten. MeinMMO stellt euch 5 Geheimtipps vor, die sich besonders lohnen.

Ihr fühlt euch von den ganzen Angeboten am Black Friday erschlagen und wisst nicht, was sich für euch lohnen könnte? MeinMMO hat ein paar Tipps und Empfehlungen für euch, wenn ihr nicht mehr als 100 Euro ausgeben wollt.

Darunter befinden sich neben Alltagshelfern auch sinnvolle Hilfsmittel für das kommende Jahr 2022.

Kabeltasche oder hilfreiche Organizer

Warum lohnt sich das? Mittlerweile braucht ihr gefühlt für jedes Gerät ein anderes Kabel oder ihr müsst für Reisen oder ähnliches diverses Zeug mitschleppen. Ein kleines Upgrade für den Alltag ist hier eine Kabeltasche oder ein Organizer.

Hier könnt ihr alle eure Kabel sicher und vernünftig verstauen.

Oft ist in den Taschen sogar noch Platz für ein paar größere Gegenstände wie Powerbank oder verschiedene Ladeadapter.

Die Organizer sind wasserdicht, sodass eurer wertvollen Elektronik auf der Reise nichts passiert.

Solche Taschen oder Organizer kosten euch rund 10 – 15 Euro und bieten euch jede Menge Platz. In Netzen, Taschen oder Schlaufen könnt ihr eure Kabel oder anderes Zubehör sortieren, sodass es nicht bei euch in der Wohnung oder auf eurem Arbeitsplatz herumfliegt.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

It Takes Two

Warum lohnt sich das? Vielleicht nicht mehr unbedingt ein Geheimtipp, dennoch ist das Spiel eine starke Erfahrung für alle Personen, die ein cooles Koop-Spiel für zwei Personen suchen.

Die Story handelt von den Protagonisten May und Cody. Die beiden wollen sich nach einigen Konflikten scheiden lassen, das findet aber ihre Tochter nicht lustig. Denn die lässt ihre Eltern in verzauberte Puppen verwandeln und so müssen sie ihre Liebe wiederfinden.

It Takes Two schaffte es in die 25 besten Koop-Titel auf MeinMMO und konnte unsere Redakteurin Irina Moritz vor allem mit seinem Abwechslungsreichtum überzeugen. Mehr über das Spiel könnt ihr auch im Plus-Artikel der GameStar über It Takes Two nachlesen.

Microsoft 365 Family

Warum lohnt sich das? Ihr habt noch ein Office-Abo am Laufen oder überlegt euch eins zu kaufen? Dann lohnt sich aktuell Microsoft 365 Family für knapp 50 Euro. Denn in dem Family-Paket ist nicht nur Word mit allen Funktionen enthalten, sondern ihr bekommt auch zusätzliche Funktionen wie etwa einen 1TB OneDrive-Cloudspeicher.

Praktisch ist ebenfalls, dass ihr die Family-Lizenz mit bis zu 5 Personen gleichzeitig uneingeschränkt nutzen könnt. Auch auf eurem Android- oder Apple-Tablet könnt ihr die Lizenz problemlos nutzen. Teilt ihr euch mit 4 anderen Personen die Office-Lizenz, dann zahlt ihr jeder nur 10 Euro für einen 1 TB Cloudspeicher. Günstiger kommt ihr zum aktuellen Zeitpunkt nicht an so viel Speicherplatz in der Cloud.

Wichtig ist nur, dass ihr am Ende bei der Aktivierung aufpassen müsst, denn Microsoft will euch aggressiv davon überzeugen, dass ihr nach einem Jahr Office 365 zum Vollpreis weiter nutzt. Das könnt ihr etwas umständlich abschalten und solltet ihr auch tun, wenn ihr nicht 100 Euro pro Jahr zahlen wollt.

Ihr geht auf die Übersichtsseite office.com/myaccount

Anschließend geht ihr hier auf Abrechnung verwalten. Darüber landet ihr auf der Aktivierungsseite.

Hier wählt ihr „Karte oder Code einlösen“ ein und nutzt den Code, den ihr von Amazon beim Kauf erhalten habt.

Lasst die Option „Wiederkehrende Abrechnung“ deaktiviert.

WISO Steuer-Sparbuch 2022

Warum lohnt sich das? Jede Steuerpflichtige Person muss im Jahr eine Steuererklärung ausfüllen. Das kann man entweder direkt per Elster-Formular oder alternativ mit einer Steuersoftware machen.

Im Gegensatz zu Elster bietet euch Steuersoftware Tipps und Hilfsmittel, wie ihr eure Steuererklärung am besten ausfüllt. Steuerprogramme kosten rund 40 EUR und enthalten viele Videoanleitungen und Tipps in digitaler Form. Zudem führen die Programme mittels sogenannten Assistenten zuverlässig durch das Steuerformular und unterstützen euch mit hilfreichen Spartipps.

Das geht schneller und leichter, als wenn ihr die offiziellen Formulare selbst ausfüllen müsstet und könnt die fertigen Unterlagen direkt ans Finanzamt schicken.

Soundcore Life A2 ANC

Warum lohnt sich das? Ihr hört gerne unterwegs Musik, wollt eure Serie schauen oder einfach ungestört mit Bus und Bahn unterwegs sein, ohne dass euch andere Leute oder der Krach des Verkehrs verrückt macht? Dann können wir euch die Soundcore Life A2 ANC empfehlen. Denn die Kopfhörer bieten euch nicht nur guten Klang, sondern auch eine tolle Geräuschunterdrückung, die viele nervige Geräusche erfolgreich ausblenden kann. Hier bieten die Kopfhörer sogar gleich mehrere Modi an:

Der Modus „Verkehr“ filtert tiefe Frequenzen aus. Das ist vor allem angenehm, wenn man in der Straßenbahn oder mit dem Zug unterwegs ist.

Im Modus „Indoor“ sollen Stimmen und mittlere Frequenzen ausgeblendet werden. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Einige Stimmen sind trotzdem undeutlich hörbar.

„Outdoor“ setzt auf einen Mix von Frequenzen, um einen ausgewogeneren Klang zu haben.

Einen umfangreichen Bericht zu den Kopfhörern und warum sie sich lohnen, könnt ihr hier auf MeinMMO nachlesen. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat die Kopfhörer getestet und will sie nicht mehr missen:

Ein Paar Kopfhörer für 50 Euro retten momentan meine Nerven

