High-End-Details in einer WQHD-Auflösung! Gaming-PC mit RTX 4070 kostet nur etwas mehr als 1300€

Schnappt euch diesen Gaming-PC im Angebot bei Saturn. Genialer könnte diese Preis-Leistung gar nicht mehr sein.

Öfter liest man von Leuten, dass Gaming ja gar nicht mehr bezahlbar sei. Es kommt in erster Linie immer darauf an, was man möchte. Eine 4K-Auflösung ist in Verbindung mit Raytracing ziemlich hungrig. Wenn ihr aber eine WQHD- oder FHD-Auflösung anstrebt, müsst ihr nur ein Budget von 1000€ bis maximal 2000€ anstreben, um lange damit spielen zu können. Dieser PC besitzt einige starke Komponenten, mit denen ihr lange viel ausreizen könnt. Zahlt jetzt nur 1359€ statt 1749€. Das Angebot ist befristet, also wartet nicht zu lange!

Häufig gestellte Fragen Hat jede Grafikkarte DLSS? Nein. Erst ab der RTX 20er-Serie könnt ihr auf diese Technologie setzen. Wenn ihr eine GTX-Grafikkarte nach wie vor besitzt, bringt euch diese Technologie gar nichts. DLSS gibt es übrigens nur bei den Grafikkarten von Nvidia. Bei AMD heißt die Technologie FSR. Ist der Intel Core i9 11900KF gut? Dieser Intel-Prozessor liefert euch mit 8 Kernen und 16 Threads eine solide Leistung, die für heutiges Gaming vollkommen ausreicht. Selbst in 4K könnte man sie nutzen. Auch eine Max. Turbo-Taktfrequenz von 5,30GHz spricht für sich. In erster Linie ist fürs Gaming ohnehin eher die Grafikkarte entscheidender. Ist DDR5 viel besser als DDR4? Als die DDR5-RAM-Technologie frisch herauskam, war nach meiner Meinung vom Aspekt der Preis-Leistung die DDR4-RAM-Technologie nach wie vor besser. Da DDR5 deutlich mehr Geschwindigkeit und Speicherübertragung liefert, ist diese vor allem in der Content-Erstellung nützlich. Beim Gaming gibt es nach wie vor kleine Pluspunkte, da der Arbeitsspeicher dabei nicht so entscheidend ist wie andere Komponenten. Da DDR5 aber immer preiswerter wird, steigt natürlich die Attraktivität, es dennoch zu haben. Mit DDR4 kommt ihr aber nach wie vor beim Gaming bestens aus.

Darum ist dieser Gaming-PC es wert

Kommen wir zuerst zum größten Pluspunkt! Die RTX 4070 Grafikkarte liefert euch mit 12GB GDDR6X-Speicher genug, um viel in einer WQHD-Auflösung auszureizen. Ihr könnt euch mit dieser Karte auch in 4K austoben, aber dafür wäre sie nicht langfristig zu empfehlen. Bei einigen Titeln kommt der Videospeicher locker über 12GB. Auch wenn es bisher nicht viele sind, werden die Entwicklungen immer aufwendiger und manche Spiele umso detailreicher und hungriger.

Die DLSS-Leistung von Nvidia ist ohnegleichen, weswegen ihr selbst starke Spiele wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2 in einer atemberaubenden Qualität genießen könnt. Mittels KI-Berechnung und Upscaling wird Leistung eingespart und ihr bekommt höhere Bildraten. Das alles fast ohne einen merkbaren Qualitätsverlust des Bildes. Kaum zu glauben, oder? Aber es ist wirklich so.

Ihr findet diesen Gaming-PC bei Saturn

Der Intel Core i9 11900KF Prozessor ist immer noch eine Granate, um anspruchsvolle Aufgaben, Multitasking und Gaming zu managen. Zusammen mit 32GB DDR4-RAM und einer 2TB-SSD läuft das System wie ein schnurrendes Kätzchen im Wohlgefühl-Lauf. Auch die DDR4-RAM-Technologie muss ich immer wieder positiv hervornehmen, da diese nach wie vor fürs Gaming vollkommen ausreicht.

Der Gaming-PC wird mit Windows 11 Pro geliefert, dem neuesten Betriebssystem von Microsoft, das optimiert ist für Gaming und Produktivität.

Mehr Top-Angebote

Entdeckt eine große Zahl von unwiderstehlichen Angeboten für euer Gaming-Equipment! Von monströsen Grafikkarten bis zu ultraschnellen SSDs, von robusten Mainboards bis zu leistungsstarken CPUs – all das und noch viel mehr erwartet euch auf unserer Deals-Seite zu unschlagbaren Preisen. Gestaltet euer Gaming-Setup mit den besten Geräten und Gadgets, die es gibt, und verpasst keine Top-Angebote mehr, indem ihr regelmäßig vorbeischaut! Taucht ein in die Welt der besten Deals für Gamer und rüstet euch optimal aus.