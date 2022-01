Gaming-Notebook mit RTX 3070 bei Otto im Angebot

Bei Otto bekommt ihr aktuell ein leistungsfähiges Gaming-Notebook mit aktueller RTX 3070 Grafikkarte, einem i7 Prozessor und 16 GB RAM.

Aktuell sind Notebooks mit die beste Adresse, wenn es um neue Gaming-Hardware geht. Warum sich mühsam eine maßlos überteuerte Grafikkarte für einen neuen Desktop-PC besorgen, wenn man sich einfach einen gleichstarken Laptop holen kann? Zudem ist das Spar-Potential groß, denn wer z. B. eine RTX 3070 für unter 1.000 Euro haben möchte, muss einiges an Zeit investieren, um ein halbwegs adäquates Angebot dazu zu finden.

Bei Otto gibt es einige gute Gaming-Notebooks, die mehr als einen Blick wert sind. Schaut doch vorbei und findet eure neue, mobile Zocker-Station.

Hyrican Striker 1636 – das steckt im Gaming-Notebook

Unter der Haube des “Hyrican Striker” steckt ordentlich Dampf. Das Kernstück, die RTX 3070, ist selbst für aktuelle und grafisch anspruchsvolle Spiele bestens gerüstet, vor allem da der verbaute Bildschirm “nur” eine Full HD-Auflösung ausspuckt. Das nur gehört in Anführungszeichen, da der Unterschied in der Pixel-Dichte zwischen Full HD, QHD und 4K bei kleineren Bildschirmen ohnehin kaum auffällt. Darüber hinaus ist die Bildwiederholfrequenz von 240 Hz so hoch, dass selbst die anspruchsvollsten Profis große Augen machen können. Wenn ihr noch die passende Peripherie dazu braucht, gibt es bei MediaSaturn passende Angebote:

Eine der besten Gaming-Mäuse ist jetzt reduziert bei Media-Saturn

Auch der Rest der verbauten Hardware kann sich sehen lassen. Sowohl der flotte i7-Prozessor als auch die schnelle, 1 TB große SSD und 16 GB RAM sorgen für ein flüssiges Zocker-Erlebnis. Mit einem Gewicht von 2 kg lässt sich dieses kleine Powerhouse auch überallhin mitnehmen.

Das Betriebssystem (Windows 10) könnt ihr, sobald verfügbar, auch direkt auf Windows 11 upgraden

Insgesamt seid ihr mit diesem Laptop mehr als bereit für die aktuelle Spiele-Generation. Der Preis geht, vor allem in Anbetracht der aktuellen Lage auf dem Hardware-Markt und der hohen Qualität der verbauten Komponenten, auch in Ordnung. Falls ihr bisher noch nie bei Otto bestellt habt, könnt ihr euch zudem 15 Euro Neukundenrabatt sichern und 6 Monate lang Lieferkosten sparen.

Die Hardware im Überblick:

Display und Auflösung : 15,6 “; 1920 x 1080 Pixel (Full HD)

: 15,6 “; 1920 x 1080 Pixel (Full HD) Bildwiederholfrequenz : 240 Hz

: 240 Hz CPU : intel Core i7 10750H; (6x 2,6-5,0 GHz)

: intel Core i7 10750H; (6x 2,6-5,0 GHz) Arbeitsspeicher : 16 GB DDR4 RAm (3.200 MHz)

: 16 GB DDR4 RAm (3.200 MHz) Grafikkarte : GeForce RTX 3070 8GB GDDR6

: GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 Festplatte : 1 TB SSD

: 1 TB SSD Anschlüsse : HDMI, Mini DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 Typ A, Thunderbolt 3, Mikrofon, 2-in-1-Audio, RJ45-Ethernet (LAN)

: HDMI, Mini DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 Typ A, Thunderbolt 3, Mikrofon, 2-in-1-Audio, RJ45-Ethernet (LAN) Gewicht: 2 kg

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.