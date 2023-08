165Hz Gaming-Monitor um 23% bei Amazon reduziert: Erlebt flüssiges Gameplay und werdet durch die kurvige Variante tiefer ins Geschehen hineingezogen

Mit diesem Gaming-Monitor erlebt ihr intensives Gaming. Startet jetzt durch und profitiert vom intrigierten FPS/RTS-Modus.

Der Gaming-Monitor von KOORUI beschert euch eine starke Qualität für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis. Noch ist Full HD nicht ausgestorben und besonders für Gamer geeignet, die viel Leistung einsparen wollen.

Spart jetzt ganze 23% bei Amazon und bezahlt somit nur 115,49€ statt 149,99€.

Warum Full HD allgemein eine gute Wahl ist

Im Gegensatz zu 4K spart Full HD enorm viel Leistung ein. Bei 4K werden viermal so viele Pixel verwendet. Es ist also kein Wunder, warum es so viel Leistung frisst. Die gute Zwischenlösung ist QHD, wenn ihr etwas mehr Geld zur Verfügung habt.

Full HD sieht immer noch gut aus und ist insbesondere für FPS-Shooter eine gute Entscheidung.

Wenn ihr euch nach aktuellem Stand eine Grafikkarte der 40er-Reihe kauft, inklusive guter Systemkomponenten, könnt ihr mindestens fünf bis acht Jahre flüssiges Gaming auf den höchsten Einstellungen erleben. Somit spart ihr Geld für eine Aufrüstung, da Full HD wenig Leistung verlangt.

Was für diesen Gaming-Monitor spricht

Dieser Gaming-Monitor hat eine Reaktionszeit von 4ms, was immer noch schnell ist. Übrigens, zwischen 1ms oder 4ms sehen die meisten kaum einen Unterschied.

Durch die kurvige Variante erreicht die Atmosphäre ein immersives Level.

Die Aktualisierungsrate von 165Hz ist beachtlich und sorgt für ein zügiges Gameplay.

Die Funktion von 1800R passt sich der Physiologie des menschlichen Auges an.

Dieser Gaming-Monitor hat mehrere Steckplätze: 2 x HDMI 1.4, 1 x DP 1.2 und ein Audio Out.

Zusätzliche Angebote

Wenn ihr mehr über aktuelle Hardware- und Software-Angebote wissen wollt, bei denen ihr garantiert einiges spart, könnt ihr euch auf unserer Deals-Übersichtsseite umschauen.

Ihr seid auf der Suche nach einem WQHD Monitor? Bei diesem UltraGear Gaming Monitor von LG spart ihr momentan ganz 14% bei Amazon.

Euch erwartet nicht nur ein großer Bildschirm von 32 Zoll, sondern auch 240Hz für flüssiges Gaming.

Wer ein authentisches Fahrgefühl sucht, sollte sich das Logitech G29 Driving Force Gaming Rennlenkrad näher anschauen. Gerade über 100€ bei Amazon reduziert.