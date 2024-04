Mächtiger Gaming-Laptop mit RTX 3070 Ti und Ryzen 7 Prozessor jetzt um gigantische 1100€ reduziert!

Häufig gestellte Fragen

Ein IPS-Panel (In-Plane Switching Panel) ist eine Art von Bildschirmtechnologie, die in LCD-Monitoren und -Displays verwendet wird. IPS-Panels bieten euch eine bessere Farbgenauigkeit, einen breiteren Betrachtungswinkel und eine verbesserte Bildqualität im Vergleich zu anderen Paneltypen wie TN (Twisted Nematic) oder VA (Vertical Alignment). IPS-Panels sind besonders beliebt für professionelle Anwendungen wie Grafikdesign, Fotobearbeitung und Videobearbeitung, da sie euch eine präzise Farbwiedergabe und eine konsistente Bildqualität bieten.

Unterschied Laptop-GPU und Desktop-GPU

Größe und Leistung: Laptop-GPUs sind in der Regel kleiner und weniger leistungsstark als Desktop-GPUs aufgrund der begrenzten Platz- und Kühlungsmöglichkeiten in einem Laptop. Desktop-GPUs haben normalerweise eine höhere Leistungsfähigkeit und können größere Grafikprozesse bewältigen. Kurz gesagt, eine RTX 3070 Ti (Laptop) ist nicht so stark wie eine RTX 3070 Ti (Desktop). Dennoch ist diese Laptop-Grafikkarte außerordentlich stark und zukunftssicher für FHD-Gaming.