Gaming-Laptop mit RTX 3080 und Ryzen 7 jetzt zum Tiefstpreis bei Notebooksbilliger.de

Es ist in Spielen und bei anspruchsvollen Lasten nicht so schnell wie die höherwertigen 3080-Geräte da draußen, aber es ist erschwinglicher und dank der kühleren Komponenten und Außenflächen sowie der kaum hörbaren Lüfter einfach angenehmer zu bedienen.

Der Acer Nitro 5 verfügt in der hiesigen Ausstattungsvariante neben der für aktuelle Spiele geeigneten GeForce RTX 3080 über einen leistungsstarken AMD-Prozessor in Form des Ryzen 7 5800H mit acht CPU-Kernen und 16 Threads.

Laut Preisvergleich war das Modell in der Ausstattungsvariante AN515-45-R36S bisher nicht so günstig zu haben (vormals günstigstenfalls 1.599 Euro), während auch kein anderer Händler derzeit so günstig ist.

So gut ist der Preis: Notebooksbilliger.de bietet den Laptop aktuell für nur 1.499 Euro statt 1.799 Euro UVP an .

Insert

You are going to send email to