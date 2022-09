NBB Black Weeks: Gaming Laptop mit RTX 3070 Ti und 240 Hz jetzt zum Tiefstpreis

Bei den NBB Black Weeks könnt ihr aktuell jede Menge sparen. Schnappt euch einen Gaming Laptop mit RTX 3070 Ti jetzt zum Tiefstpreis.

Mit dem ASUS ROG Strix G17, der aktuell im Rahmen der Black Weeks bei Notebooksbilliger.de extrem günstig angeboten wird, bekommt ihr ein echtes Powerhouse zum Mitnehmen. Mit GeForce RTX 3070 Ti, 240 Hz Bildwiederholrate und WQHD-Auflösung werden Gaming-Träume Wirklichkeit.

Gaming Laptop mit RTX 3070 Ti und 240 Hz

Volle Gaming-Power: Mit der GeForce RTX 3070 Ti, dem AMD Ryzen 7-Prozessor und 16 GB RAM sind aktuelle Spiele kein Problem. Genießt maximale Einstellungen und Raytracing bei konstant hohen FPS und das immer und überall.

Bildhübsch: Mit 17,3 Zoll ist das Display für einen Gaming Laptop vergleichsweise groß. Es löst in WQHD scharf auf und bietet eine Bildwiederholrate von 240 Hz. Zusammen mit der kurzen Reaktionszeit von nur 3 ms und Adaptive Sync bekommt ihr hier extrem schöne und vor allem flüssige Bilder geliefert.

Tiefstpreis: Bei NBB ist der Gaming Laptop aktuell für 1899€ im Angebot. Der Versand kostet 7,99€. Die UVP des Modells liegt derweil bei 2199 Euro. Aktuell bieten andere Anbieter das Notebook nicht unter 1906,99 Euro an. und auch im historischen Vergleich ist der aktuelle der beste Preis. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Asus ROG Strix G17 zum Tiefstpreis!

Diagonale 17.3″ Auflösung 2560×1440 WQHD Panel IPS, non-glare Reaktionszeit 3 ms Bildwiederholrate 240 Hz Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Prozessor AMD Ryzen 7 6800H Arbeitsspeicher 16 GB Festplatte 1 TB SSD Betriebssystem Windows 11 Home Anschlüsse 1x HDMI 2.0b, 1x USB-C 3.1 mit DisplayPort,

1x USB-C 3.1, 2x USB-A 3.0, 1x 2.5GBase-T,

1x Klinke, 1x Hohlbuchse

Die NBB Black Weeks

Die Black Weeks von Notebooksbilliger.de laufen seit dem 13. September und enden am 3. Oktober. Im Aktionszeitraum sind viele Produkte aus unterschiedlichen Kategorien stark reduziert. Egal, ob ihr ein neues Notebook, einen Monitor oder Hardware-Komponenten sucht, hier werdet ihr definitiv fündig. Schaut euch die Aktion am besten einfach selbst an:

Noch mehr starke Angebote

Wenn ihr euer Set-Up aufrüsten wollt, könnte die RTX 3060 Ti genau die richtige Grafikkarte sein. Sie ist leistungsstark und gleichzeitg preislich noch im Rahmen. Aktuell gibt’s die GPU nirgends so günstig wie bei Mindfactory:

Aktuell bekommt ihr die RTX 3060 Ti für WQHD-Gaming nirgends so günstig wie bei Mindfactory

Noch mehr Gaming-, Hardware- und Multimedia-Angebote findet ihr in unserer Übersicht. Hier prüfen und vergleichen wir jeden Tag die besten Deals und Aktionen auf dem Markt und stellen euch die lohnenswertesten Schnäppchen vor.