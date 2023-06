Diesen Gaming-PC würde ich ohne zu Zögern allen für Spiele wie Starfield empfehlen

Der GameStar PC Ultimate Radeon 6800 XT ist bestens für Spiele wie Starfield, Cyberpunk 2077 und Diablo 4 geeignet. Sichert euch jetzt den Top-PC zum Bestpreis.

2023 ist bisher ein starkes Spielejahr und brachte Top-Games wie Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, The Last of Us Part 1 (für PC), Star Wars Jedi: Survivor und Diablo 4 hervor. Doch damit ist noch lange nicht das Ende erreicht. 2023 erscheinen noch voraussichtliche Spiele-Hits wie Assassin’s Creed Mirage, Cities Skylines 2 und Starfield.

Für all diese Spiele braucht es natürlich einen leistungsstarken Gaming-PC, um sie in ihrer besten Qualität genießen zu können. Genau an dieser Stelle kommt der GameStar PC Ultimate Radeon 6800 XT zum Einsatz.

Darum ist der GameStar PC Ultimate Radeon 6800 XT so gut

Diese Hardware erwartet euch mit dem GameStar PC Ultimate Radeon 6800 XT:

Prozessor: AMD Ryzen 7 5700X (8x bis zu 4,6 GHz), wassergekühlt

AMD Ryzen 7 5700X (8x bis zu 4,6 GHz), wassergekühlt Grafikkarte: ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming OC, 16 GB VRAM

ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming OC, RAM: 16 GB DDR4-3200 Kingston FURY Beast

16 GB DDR4-3200 Kingston FURY Beast SSD: 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV2

1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV2 Preis: 1299€ bis 1. Juli 2023 inkl. Resident Evil 4 Vollversion*

Top-Preis-Leistungs-Verhältnis: Der GameStar PC mit der AMD Radeon 6800 XT kostet euch nur 1.299€. Günstiger gab es diesen PC bisher noch nie. Gegenüber der UVP spart ihr damit rund 1.000€. Besonders gut fällt dabei das Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Denn dank der AMD-Grafikkarte und AMD-CPU ist der PC in der Lage Spiele in 4K, mit maximalen Details und mit 60 FPS darzustellen. Das alles zu einem Preis, für den ihr teilweise nur eine Grafikkarte erhaltet. Natürlich hängt die Leistung am Ende von den Anforderungen der jeweiligen Spiele ab.

Mehr Leistung ohne Zusatzkosten: Durch die Kombination aus AMD-GPU und -CPU könnt ihr euch zusätzliche Leistung freischalten, ohne dass es euch mehr kostet. Denn ihr habt dadurch die Möglichkeit, AMD Smart Access Memory zu nutzen.

Hierbei handelt es sich um eine Technik, dank der der Prozessor den vollen Speicher der Grafikkarte nutzen kann. Dadurch erhaltet ihr je nach Spiel bis zu 15 Prozent mehr Leistung. Dank FidelityFX Super Resolution ist eure AMD-Grafikkarte zudem in der Lage, noch mehr FPS in euren Spielen darzustellen.

Geeignet für alle Spiele und Auflösungen: 2023 gibt es kein Spiel, das ihr nicht mit diesem PC mit hohen bis maximalen Details von Full-HD über WQHD bis hin zu 4K spielen könnt. Natürlich erhaltet ihr in Full-HD und WQHD wesentlich mehr FPS als in 4K. Rein von der Anlage her ist der PC für mich ein perfekter WQHD-Gaming-PC. Wenngleich selbst das Spielen in 4K mit über 30 FPS auch in neuen Titeln funktionieren sollte.

Bei den empfohlenen Systemanforderungen von Starfield wird zum Beispiel eine AMD Radeon 6800 XT wie im GameStar Ultimate Radeon 6800 XT genannt. Entsprechend erfüllt dieser günstige Gaming-PC die Voraussetzungen für ein Spiel, das auf der PS5 und Xbox Series X in 4K mit maximal 30 FPS läuft. Das kann der GameStar PC voraussichtlich ebenfalls leisten und vielleicht sogar noch mehr FPS liefern.

Ich empfehle diesen Gaming-PC jedem, der aktuell auf der Suche nach einem Rechner mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Er bietet für relativ wenig Geld eine sehr hohe Performance und ist in der Lage dank AMD SAM und AMD FSR noch mehr FPS aus euren Spielen zu holen. Entsprechend seid ihr mit ihm bestens für aktuelle Top-Spiele ausgestattet.

Grafikkarte und CPU von AMD

Bei der Grafikkarte kommt die ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming OC mit 16 GB VRAM zum Einsatz. Dank des großen RAMs seid ihr mit der Grafikkarte absolut zukunftssicher ausgestattet und lauft nicht Gefahr, dass euch der Speicher in einem Spiel voll läuft.

Perfekt kombiniert wird die GPU mit dem AMD Ryzen 7 5700X Prozessor. Dieser setzt auf acht Kerne, die jeweils einen Basistakt von 3,4 GHz bieten und maximal 4,6 GHz erreichen können. CPU-Limits sind damit für euch kein Thema. Zudem ist der Prozessor bestens fürs Spielen in 4K geeignet.

Top-Mainboard & genug Speicher

Damit beim GameStar PC Ultimate Radeon 6800 XT alles perfekt zusammenspielt, sind die Komponenten auf dem leistungsstarken ASUS TUF B450 Plus Gaming II verbaut. Auf dem Mainboard finden sich 16 GB RAM mit 3200 MHz wider (aufrüstbar auf maximal 64 GB) und es verfügt über fünf PCIe-Slots, sechs SATA III-Anbindungen und eine M.2-Schnittstelle. An letzterer ist eine 1.000 GB SSD von Kingston verbaut, die Daten mit bis zu 3500 MB/s liest und für blitzschnell ladende Spiele sorgt.

PC-Konfigurator – Upgrades ohne Ende

Ihr wollt den Gaming-PC noch besser machen? Oder euren eigenen Bedürfnissen anpassen? Dann könnt ihr euch mit dem BoostBoxx PC-Konfigurator einfach Upgrades hinzufügen. Dabei seht ihr bei jeder Änderungen ganz transparent, wie sich auch der Gesamtpreis verändert.

Ihr könnt zum Beispiel die Grafikkarte für rund 190€ auf eine AMD Radeon RX 7900 XT aufrüsten und erhaltet damit direkt so viel Leistung, das ihr keinerlei Kompromisse bei den Spielen eingehen müsst. Zudem könntet ihr eine größere SSD verbauen oder den Arbeitsspeicher verdoppeln.

Ebenso interessant ist die Option Windows 11 hinzuzufügen, denn die GameStar PCs werden ohne Betriebssystem ausgeliefert. Fügt ihr eines hinzu, wird dieses direkt vorinstalliert, sodass ihr bei Lieferung sofort loslegen könnt.

Besonders schick: Bei allen GameStar PCs erhaltet ihr drei Jahre Herstellergarantie inklusive Gratis-Versand innerhalb Deutschlands und kostenlosem Pickup & Return Service im Garantiefall.

*Das Spiel ist Teil einer AMD-Aktion an der die hier verwendete Grafikkarte Teilnimmt. Solltet ihr diese in eurer Konfiguration tauschen, erlischt auch der Anspruch auf das Spiel. Teilnehmende Grafikkarten sind im Konfigurator bei BoostBoxx entsprechend gekennzeichnet.