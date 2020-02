Ihr habt über die besten Videospiele des Jahres 2019 abgestimmt, jetzt ist es endlich so weit: Heute enthüllen wir die GameStars in den Kategorien Action, Indie und Sport- & Rennspiel.

Es ist so weit: In 16 verschiedenen Kategorien haben die Leser von MeinMMO, GameStar und GamePro über 100.000 Stimmen abgegeben und die besten Videospiele des Jahres 2019 gewählt.

Heute, am Montag den 10. Februar 2020, leiten wir eine Woche voller Enthüllungen ein und präsentieren die Gewinner in den Kategorien Bestes Action-Spiel, Bestes Sport- & Rennspiel und Bestes Indie-Spiel, jeweils gewürdigt mit einer Laudatio von einem Mitglied aus den MeinMMO-, GamePro-, GameStar-Redaktionen.​

Damit ist es natürlich noch nicht getan. In dieser Woche stellen wir euch sämtliche Gewinner der GameStars 2019 vor. Während es heute mit den ersten drei Gewinnern beginnt, sieht der weitere Fahrplan wie folgt aus. Sämtliche Gewinner findet ihr in diesem Artikel, der täglich aktualisiert wird.

Außerdem werden wir jeden Tag einen Gewinner der GameStars 2019 auf unserem Twitch-Kanal zocken. Alle Infos zum Livestream-Programm findet ihr in unserem Streaming-Plan.

Hat euer persönlicher Liebling gewonnen? Oder habt ihr für einen völlig anderen Titel gestimmt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Bestes Action-Spiel: Star Wars Jedi: Fallen Order

Entwickler: Respawn Entertainment

Respawn Entertainment Publisher: Electronic Arts

Electronic Arts Release-Termin: 15. November 2019

15. November 2019 Plattformen: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Wertung GamePro: 85

Maximilian Franke: Fallen Order hat endlich einen Schlussstrich unter diese Durststrecke gezogen. Die neue Story ist gut in die Zeit nach Episode 3 eingeflochten und hat mich stets motiviert. Lichtschwert-Duelle fühlen sich wuchtig und authentisch an. Zudem bleibt die Welt bodenständig und verzichtet auf unnötigen Schnickschnack wie wildes Schwertgefuchtel, doppelte Saltos oder übertriebene Macht-Fähigkeiten wie das Aus-dem-Himmel-Ziehen eines Sternenzerstörers. Cals Flucht vor dem Imperium trifft fast immer den richtigen Ton und hat mich daran erinnert, warum ich Star Wars so liebe.

Darum ist es auch egal, dass die meisten Gameplay-Elemente von anderen Spielen teils besser umgesetzt wurden. In Sekiro kämpft es sich präziser, Erkunden macht in Tomb Raider mehr Spaß und auch die Inszenierung kommt nicht an die Uncharted-Reihe heran. Trotzdem ist Fallen Order in der Summe seiner Teile genau das, was ich mir vom Krieg der Sterne gewünscht habe. Ein packendes Action-Erlebnis, das sich von der ersten Sekunde an komplett nach “Star Wars” anfühlt.

Gleichzeitig steht Fallen Order auch symbolisch dafür, dass Singleplayer-Spiele weit davon entfernt sind, “tot” zu sein. Der kritische und kommerzielle Erfolg hat die Erwartungen von EA übertroffen. Umso schöner, dass der Publisher-Riese mittlerweile sogar auf Mikrotransaktionen verzichten möchte. Was das für die Zukunft bedeutet, bleibt abzuwarten. Ich bin jedenfalls froh über Respawns Erfolg und hoffe, dass kommende Jedi-Spiele mein Fan-Herz genauso höher schlagen lassen, wie es Fallen Order getan hat.

2. Platz: Sekiro: Shadows Die Twice

3. Platz: Borderlands 3

Auf der nächsten Seite geht’s weiter mit dem besten Indie-Game 2019!