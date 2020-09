Grusel-Fund in RDR 2: Spieler entdecken dunkles Geheimnis beim fiesesten Cowboy

Wer die Story von Red Dead Redemption 2 gespielt hat, wird wohl viele negative Gefühle gegenüber Micah verspüren. Ein Fund aus der Community wirft jetzt nochmal ein schlechteres Licht auf den fiesen Cowboy.

Was wurde gefunden? Immer wieder kommen Funde aus der Story von Red Dead Redemption 2 in der Community als Thema auf. Dieser Fund ist recht düster und scheint ein dunkles Geheimnis zu sein, das viele bisher nicht kannten. Denn es ist versteckt.

Der reddit-Nutzer NarneX2 teilte interessante Informationen von Micahs Versteck, die viele nicht kannten. Das Versteck ist ein kleines Lager auf dem verschneiten Mount Hagen. Dort spielt sich eine Schlüsselszene mit dem wohl fiesesten Cowboy aus RDR 2 ab, mit Micah.

Direkt daneben, in einem versperrten Klo-Häuschen aus Holz, entdeckte der Spieler eine Überraschung. Eine gefrorene Leiche befindet sich in der Kabine. Mit seinem Fernglas schaute der Spieler durch die Löcher des Holzes und sah dabei ein paar Details, die er auf Video festhielt.

Das reddit-Video binden wir euch hier ein:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Der Mann in der Kabine bei Micah

Was sieht man? Zugegeben, auf dem Video ist schwer zu erkennen, was sich dort in der Kabine befindet. Das sahen auch andere Spieler so und forschten genauer nach. Der reddit-Nutzer omithashtad nutzte Mods, um einen genaueren Blick in die Bretterbude zu werfen.

Quelle: omithashtad auf reddit

Hier erkennt man eine Person, vermutlich einen Mann. Der hält sowas wie eine Krücke in der Hand. An seinem rechten Oberschenkel befindet sich ein Stück Holz, das als eine Art Schiene fungieren könnte. Das Gesicht ist nicht erkennbar und somit ist es schwer festzustellen, wer diese Person ist.

Wer könnte das sein? Nutzer machen sich einen Spaß draus und sagen, das ist Gavin, der vielerorts in RDR 2 von seinem Kumpel Nigel gesucht wird.

Es könnte auch der Bewohner sein, dem das Lager vor der Übernahme durch Micah gehörte. Möglicherweise haben die Cowboys den Bewohner dort eingesperrt und erfrieren lassen. Diese Theorie lässt den eh schon verhassten Cowboy Micah nochmal schlechter aussehen.

reddit-Nutzer Prince_Jackalope vermutet: „Wie man Micah kennt, hat er ihn vermutlich entdeckt und beschlossen, ihn als Trophäe dort zu lassen“.

Andere hoffen, dass es sich dabei einfach nur um Micah handle.

Warum ist Micah so verhasst? Achtung, hier folgen nun starke Story-Spoiler.

Während der Story von Red Dead Redemption 2 bauen Spieler immer mehr Abneigung gegenüber Micah auf.

Gleich in einer der ersten Szenen jagt Micah einer panischen Frau noch mehr Angst ein. Die Frau ist Sadie Adler, die kurz vorher ihren Ehemann verlor.

Micah verhält sich rassistisch gegenüber eigenen Bandenmitgliedern.

Im Epilog stellt sich raus, dass Micah ein kleines Mädchen töten wollte.

Micah tötete vermutlich den Hund von Jack Marston, wie sein Unterton bei der Antwort „er lief vermutlich weg“ vermuten lässt.

Die Schlüsselszene zum Ende der Hauptstory verrät viel über den Charakter von Micah. In beiden möglichen Enden tötet oder bekämpft Micah einen verdammt kranken, unbewaffneten Arthur. Das macht nochmal deutlich, wie wenig Ehre Micah besitzt.

Was glaubt ihr, wer die Person in dem Toiletten-Häuschen ist?

Red Dead Redemption 2 hat viele coole Easter-Eggs, die teilweise eine düstere Story erzählen.