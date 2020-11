Fortnite-Star Ninja erklärt, warum er zu Twitch ist, nicht zu YouTube

In den letzten Monaten hat YouTube eine Streaming-Offensive unternommen. Eine der Vorreiterinnen dort ist Rachael „Valkyrae“ Hofstetter. Die hat man bei YouTube gezielt von Twitch abgeworben, weil man in ihr „Megastar-Potential“ sah.

Ninja verspricht sich vom Wechsel zu Twitch eine höhere Strahlkraft und will offenbar lieber „Twitch-Streamer“ sein und mit Gaming in Verbindung gebracht werden, als YouTuber zu sein.

„Schau dir nur die News an. Niemand berichtet über einen YouTuber, der eine Millionen Live-Views hat oder Millionen an Dollar für einen wohltätigen Zweck einnimmt. Aber immer, wenn jemand wie Logan Paul Scheiße baut, heißt es: Der YouTuber hat das gemacht, der YouTuber hat dies gemacht.“

Das liege, laut Ninja, daran, dass man bei Twitch automatisch an Streamen denke. Bei YouTube aber nur an „Videos on demand.“

