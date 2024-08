Fortnite Chapter 5 Season 4: Server gehen morgen offline – Alles zum Update und Inhalten

Wir werden für diesen Fall dabei sein und euch in unserem Ticker mit den wichtigsten Infos versorgen. Merkt euch also gern die Seite vor und bleibt dran! Was wir im neuen Trailer alles entdecken konnten, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht: Fortnite zeigt neuen Trailer zu Chapter 5 Season 4, die nächste Woche startet – Präsentiert 8 neue Skins aus dem Universum von Marvel

Wie in jedem Server Down werden die Server zu einer festgesetzten Zeit von Epic Games offline genommen. Spieler können sich dann egal bei welcher Plattform nicht mehr einloggen. Während der Downtime wird das neue Update dann ausgerollt, damit Spieler die neuen Inhalte downloaden können.

Was erwartet mich mit Absolut Doom? Mit Chapter 5 Season 4 wird Fortnite erneut eine große Marvel-Season veröffentlichten. Neben großen Änderungen auf der Map können Fans bald auch mit Superkräften durch das Schlachtfeld ziehen und ihre Feinde so besiegen.

Laut Leakern (via x.com ) sollen die Server bis zu 5 Stunden lang offline bleiben, bis Spieler wieder erneut in Fortnite einsteigen können. Das wäre dann ohne Komplikationen um 10:00 Uhr morgens.

Der Server Down für Fortnite : Chapter 5 Season 4 startet morgen früh. Welche Zeiten ihr im Kopf haben solltet und wann Fortnite genau seine Server offline nimmt, erfahrt ihr hier in unserem Live Ticker.

