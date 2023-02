Fortnite als Dungeon Crawler? – Die besten kreativen Inseln für Fortnite-Fans

Wer Fortnite hört, verbindet das Spiel häufig mit dem Battle-Royale-Modus. Es gibt jedoch auch Modi in Fortnite, die euch in eine andere Welt bringen. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Was macht Fortnite besonders? Viele Spieler kennen Fortnite durch seine krassen Live-Events, seine ständig wechselnde Meta, sowie die Vielzahl an verschiedenen Outfits. Es gibt jedoch noch eine kreative Seite von Fortnite, bei der sich Spieler treffen können, um aus dem Nichts spannende Inseln zu erschaffen.

In diesem kreativen Bereich warten zahlreiche, mit Liebe gestaltete Modi darauf, von euch erkundet zu werden. Damit ihr wisst, was Fans schon auf die Beine gestellt haben, stellen wir euch vier Maps vor, die sogar Fortnite-Zweifler umstimmen können.

4 Modi, die ihr ausprobieren solltet

Unsere Inselauswahl konzentriert sich auf Erlebnisse, bei denen du dich mit anderen Spielern messen kannst, die aber nicht unbedingt Shooter-Skills benötigen.

Jede Altersgruppe ist willkommen, diese Inseln zu betreten, indem er einfach die unten stehenden Insel-Codes in der Discover-Sektion von Fortnite eingibt. Dazu müsst ihr in Fortnite in den Bereich “Entdecken” gehen, einen Code eingeben und die Insel aktivieren.

1.Super Smashnite – Inselcode: 2620 1808 5513v39

Was ist das für ein Modus? In Super Smashnite werdet ihr in eine Arena geschmissen und müsst mit altertümlichen Waffen wie Schwertern und Hämmern eure Gegner von der bodenlosen Map schmeißen. Ihr habt insgesamt drei Leben: wenn ihr diese verbraucht habt, habt ihr die Runde verloren. Beachtet, dass die Map jedoch immer kleiner wird, desto länger das Match geht.

2. Crash of Castle – Inselcode: 9662 1617 8904v28

Was ist das für ein Modus? In diesem Kampf-Modus könnt ihr mit 8 Spielern eine mittelalterliche Schlacht nachstellen und eine feindliche Burg erobern. Ein integriertes Crafting-System sorgt dafür, dass ihr eure Waffe selbst schmieden und verbessern könnt. Ihr könnt sogar auf Tieren in den Horizont und zum Sieg reiten – doch Vorsicht, deine Feinde haben es auch auf deine Burg abgesehen.

3. The Pink and Blue Fun Run! – Inselcode: 0887 3765 5228v27

Was ist das für ein Modus? Auf dieser Map könnt ihr solo oder mit Freunden euer Parkour-Talent auf die Probe stellen. In insgesamt 5 Etappen mit unterschiedlichsten Hindernissen ist euer Feingefühl, aber auch Präzision gefragt, denn jeder Fehler wird setzt euch zurück auf den Punkt, an dem ihr gestartet seid.

4. Escape the Underworld! – Inselcode: 8113 3344 6898v11

Was ist das für ein Modus? Diese Map schmeißt euch in einen gruseligen Ort und fordert von euch nicht nur euren Kampfgeist, sondern auch Köpfchen. In insgesamt 30 Leveln müsst ihr der Unterwelt entkommen. Um die Herausforderung noch schwieriger zu machen, müsst ihr Rätsel lösen und Parkour-Ebenen abschließen. Ihr könnt den Modus allein oder im Team mit bis zu 4 Personen angehen, ihr habt die Wahl.

Das war eine kleine Liste mit den Highlights einiger cooler Modi und Inseln in Fortnite, die von der Community selbst erstellt wurden. Täglich kommen neue dazu, macht euch also bereit, eine breite Sammlung voller Spaß zu entdecken!