Darum solltet ihr gerade jetzt wieder Fortnite spielen

Fortnite hat sich massiv verändert und ist kaum wiederzuerkennen. Erfahrt hier, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt zum (Wieder)Einstieg ist.

Was ist gerade in Fortnite los? Mit Kapitel 4 hat Entwickler Epic Fortnite und seine Map ordentlich umgekrempelt und neu gestaltet. Es gibt jetzt eine neue Karte, neue Waffen, neues Gameplay und vor allem eine völlig neue Grafik, die das Spiel in neuer Pracht erscheinen lassen.

Fortnite ist jetzt ein anderes Spiel

Die folgenden Features machen Fortnite quasi zu einem neuen Spiel, das sich anders spielt und anfühlt als die vergangenen Versionen des Games. Selbst vermeintlich überzeugte Fortnite-Gegner dürften jetzt kaum noch Gründe haben, nicht eine Runde in Epics Erfolgs-Shooter zu drehen.

Ihr müsst nicht mehr bauen

Fragt man so manchen Gamer, der mal Fortnite gezockt hat, aber es jetzt nicht mehr macht, kommt oft: “Ja gut, das war schon toll, aber das Bauen hat genervt! Damit kam ich nie klar, ich wollte doch nur ballern!” Denn wenn man da selbst nur – wenn überhaupt – ein wackeliges Bretter-Kabuff hin bekam, wurde man von Bau-Experten und ihren “Festungen des Todes” schnell aus dem Spiel gekickt und hatte keine wirklich spaßige Spielerfahrung.

Doch an alle Bau-Boykottierter, es ist Zeit für Jubel! Denn seit März 2022 und wohl auch für die weitere Zukunft gibt es einen speziellen “Null-Bauen-Modus”. Darin herrscht strengstes Bauverbot und niemand bringt mehr Hammer und Meißel in eine zünftige Schießerei mit. Ihr könnt zwar nach wie vor die Botanik zu Klump hauen und schießen, aber bis auf glorreiche Zerstörung hat dies keine weiteren Auswirkungen.

Als Kompensation für die fehlende Deckung bekommen alle Spieler im Null-Bau-Modus einen zusätzlichen Energieschild, der sich wieder auflädt. Die Time-To-Kill ist also nicht signifikant anders und ihr könnt euch auf spannende Schussgefechte ohne plötzlich aufploppende Deckungsbollwerke freuen. Wer übrigens weiter bauen will, kann dies nach wie vor in einer separaten Playlist. Fortnite hat genug Spieler, damit Fans beider Lager glücklich werden.

Die Grafik wurde massiv überarbeitet

Das Feature, das viele Kritiker zum Start von Kapitel 4 direkt umgehauen hat, war die nagelneue, optimierte Unreal-5-Engine, die jetzt im Spiel steckt. Damit sind prächtige neue Grafikfeatures wie Nanite oder Lumen im Spiel. Die sorgen unter anderem für eine hochauflösende Architektur-Geometrie, spektakuläres Raytracing und stark verbesserten Schatten.

Die neue Grafik von Fortnite katapultiert das Spiel in die nächste Generation der Grafik-Kracher. Klar, das Spiel ist immer noch farbenfroh und lebhaft, aber es gibt jetzt hochauflösende Texturen, spektakuläre Lichteffekte und ein Schadensmodell, das ganze Festungen spektakulär in sich zusammenbrechen lässt, wenn ihr sie mit euren Waffen zu Klump ballert.

Die Grafikpracht betrifft übrigens auch die Skins. Die sind nach wie vor aufwändig gestaltet und animiert. Es gibt aber gerade mit Kapitel 4 noch mehr Diversität. Wer keinen Bock auf bunte Animefiguren oder abgedrehte Comic-Charaktere hat, kann sich auch mit gediegenen Gamer-Legenden, wie Geralt von Riva (The Witcher 3) oder dem Doom-Slayer (Doom Eternal), eindecken.

Das Gameplay ist flüssiger und spannender

Fortnite wurde im jüngsten Update schöner, zugänglicher und auch flotter. Denn mit neuen Movement-Mechaniken und Gameplay-Systemen rennt und springt ihr viel eleganter durch die Spielwelt. Ihr könnt endlich cool durch die Botanik rutschen und dabei Gegner links und rechts wegrauchen. Dank des neuen Parcour-Systems dürft ihr nun auch in flüssigen Bewegungen über Hindernisse hechten, Türen einrennen und Anhöhen erklimmen.

Dazu kommt noch eine äußerst vielfältige neue Map, die aber insgesamt kleiner als vorige Spielfelder daherkommt. Das hat den positiven Effekt, dass es mehr Action gibt und Spieler öfter und schneller aufeinandertreffen. Wem also die Matches der Vergangenheit als zu zäh und langwierig waren, bekommt jetzt mehr spannende Ballereien und Verfolgungsjagden.

Wenn ein Spiel trotzdem etwas länger dauert, dann ist das für euch ein echter Glücksfall, denn Fortnite hat ein neues, Roguelite-System bekommen, das euer Durchhaltevermögen belohnt. In bestimmten Intervallen im Match bekommt ihr nun je zwei “Realitätserweiterungen” angeboten, von denen ihr jeweils eins wählen dürft.

Diese Perks verändern eure Spielweise zum Teil fundamental, beispielsweise, indem ihr besonders viel Schaden beim ersten Treffer anrichtet, doppelt so weit springen, oder eure leichten Waffen extra-schnell nachladen könnt. So wird jede Fortnite-Partie zu einem einzigartigen Erlebnis.

Ebenfalls positiv: Das aktuelle Fortnite ist äußerst zugänglich. Vergangene Versionen hatten teilweise sehr viele zusätzliche Funktionen, die neue Spieler leicht überforderten. In Kapitel 4 geht das Spiel wieder zurück zu den Wurzeln eines spaßigen Battle-Royale-Games.

Es gibt zwar noch NPCs mit besonderen Optionen und Reittiere zum Zähmen, wer aber einfach nur Bock auf Ballern (und vielleicht Bauen) hat, kann jederzeit ins Spiel hüpfen und genau das machen, was Spaß macht. Dazu gehören übrigens auch weitere Spielmodi, die nicht nur aus klassischen Battle-Royale bestehen. Darunter sind Arena-Modi und der Modus Gruppenkeile, in der zwei riesige Teams um ein Missionsziel kämpfen.

So viel zu den aktuellen Gründen, warum ihr Fortnite unbedingt eine (weitere) Chance geben solltet. Wenn euch jetzt das Fortnite-Fieber gepackt haben sollte, dann holt euch das Game doch kostenlos für die Plattform eurer Wahl hier.