Mit dem Fire TV Stick verwandelt ihr jeden Fernseher blitzschnell in einen Smart-TV – jetzt bei Amazon zum Prime Day-Preis

Schon vor dem zweiten Prime Day könnt ihr euch jetzt bei Amazon den praktischen Fire TV Stick richtig günstig im Angebot schnappen.

Der zweite Prime Day steht vor der Tür. Die Prime Deal Days finden am 11. und 12. Oktober statt und ihr könnt euch auf eine Vielzahl von guten Angeboten einstellen. Ein paar sind jetzt schon online. Dazu gehört auch der Fire TV Stick. Das praktische Gadget kostet euch jetzt nur 24,99€. Der Versand ist kostenlos.

Amazon Prime Day: Fire TV Stick im Angebot

Unbegrenzte Unterhaltung: Der Fire TV Stick bietet euch Zugriff auf eine schier unendliche Auswahl an Unterhaltung. Von beliebten Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ bis hin zu YouTube und vielen anderen – ihr habt die Freiheit, eure Lieblingsinhalte jederzeit und überall zu genießen.

Einfache Einrichtung: Die Einrichtung des Sticks ist kinderleicht. Steckt ihn einfach in euren HDMI-Anschluss, verbindet ihn mit dem Internet, und schon könnt ihr loslegen. Ihr benötigt keine komplizierte Installation oder technisches Fachwissen.

Sprachfernbedienung mit Alexa: Die mitgelieferte Alexa-Sprachfernbedienung macht die Bedienung zum Kinderspiel. Sprecht einfach in die Fernbedienung, um eure Lieblingssendungen, Filme oder Apps zu starten. Ihr könnt auch Fragen stellen, das Wetter abfragen oder Smart-Home-Geräte steuern – alles mit eurer Stimme.

HD-Streaming: Der Fire TV Stick bietet euch gestochen scharfe Bildqualität in Full-HD. Egal, ob ihr Action-Filme, Sportübertragungen oder Naturdokumentationen genießt, die Bilder werden euch fesseln.

Große App-Auswahl: Neben den großen Streaming-Diensten könnt ihr aus Tausenden von Apps und Spielen wählen. Von Musik-Streaming über soziale Medien bis hin zu Bildungs-Apps – der TV Stick verwandelt euren Fernseher in ein vielseitiges Entertainment-Center.

Mobilität: Mit dem Gadget seid ihr nicht an einen Ort gebunden. Ihr könnt ihn einfach mitnehmen, sei es zu Freunden, in ein Hotelzimmer oder in den Urlaub. Solange ihr eine Internetverbindung habt, könnt ihr eure Lieblingsinhalte genießen.

Familienfreundlich: Mit Funktionen wie elterlichen Kontrollen und einem speziellen Kinderbereich könnt ihr sicherstellen, dass eure Kinder altersgerechte Inhalte sehen. Das sorgt für entspannte Unterhaltung für die ganze Familie.

Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis: Einer der bemerkenswertesten Vorteile des Sticks ist sein erschwinglicher Preis. Ihr erhaltet ein hochwertiges Streaming-Gerät zu einem Bruchteil der Kosten eines neuen Fernsehers. Dies macht ihn zu einer großartigen Option für alle, die ihre Unterhaltungsoptionen erweitern möchten.

Der zweite Prime Day ist für den 11. und 12. Oktober angesetzt. Ihr findet alle relevanten Informationen zum Event in unserem Prime Day Hub. Dort werden wir euch außerdem die besten Angebote präsentieren, sobald sie online verfügbar sind. Jetzt schon könnt ihr euch diese großartigen Schnäppchen sichern:

Außerdem könnt ihr in unserer Deal-Übersicht immer die neuesten Angebote finden. Täglich suchen wir für euch nach den besten Schnäppchen und Rabatten und stellen euch spannende Aktionen ausführlich vor.