MSI GeForce RTX 4090 jetzt günstig bei Amazon schnappen

Die MSI GeForce RTX 4090 ist momentan die beste 4K-Gaming-Grafikkarte auf dem Markt. Sichert euch jetzt das unglaubliche Angebot bei Amazon.

Mit dieser Highend-Komponente werdet ihr im Gaming-Bereich ganz weit vorn liegen und selbst in 4K maximale Bilder pro Sekunde erleben. Der 24GB GDDR6X Speicher und die 384-Bit-Speicherschnittstelle ergeben zusammen eine monströse und ausdauernde Kraft. Spart 100€ und bezahlt nur 1799€.

Die RTX 3090, das Flaggschiff aus der letzten Generation, kostete UVP übrigens 1500 € und kurz darauf war sie häufig für knapp 1.700€ bis 2.000€ gelistet. Die RTX 4090 ist aber beinahe doppelt so stark und basiert auf der neusten DLSS-Technologie.

Warum sich die RTX 4090 lohnt

Diese Grafikkarte basiert auf der NVIDIA RTX 4090 Architektur und verfügt über einen riesigen 24GB GDDR6X Speicher. Sämtliche Games in 4K stellen kein Problem dar und selbst Exprimente in 8K sind durchaus möglich. Ihr werdet selbst bei den hungrigsten Spielen die maximale Qualität herausholen können und dabei viele Bilder pro Sekunde haben.

Mit einer 384-Bit-Speicherschnittstelle und einer Speichertaktrate von 21 Gbps bietet diese Grafikkarte eine unglaubliche Bandbreite und schnelle Datenübertragungsraten. Ladezeiten gibt so gut wie gar nicht mehr und die Leistung eures Systems sticht mit den richtigen Komponenten klar hervor.

Obendrein ist das Kühlsystem erstklassig. Mit dem TRI FROZR 3 bleibt die Grafikkarte auch bei intensiver Nutzung kühl und leise. Ihr könnt den ganzen Tag mit eurem eingespielten Team harte Herausforderung in Rainbow Six Siege, League of Legends oder sonstigen Spielen locker meistern.

Natürlich erhaltet ihr etliche Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C. Dies ermöglicht eine problemlose Konnektivität mit verschiedenen Monitoren und Peripheriegeräten.

