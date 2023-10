4K-Monitor mit 32 Zoll & 240Hz jetzt superstark bei Amazon reduziert

Dieser 4K-Monitor ist zusammen mit den richtigen Komponenten ein visuelles Biest der höchsten Klasse. Das Angebot ist bei Amazon befristet.

Dieser Bildschirm hat monströse Eigenschaften, die eure Gaming-Erlebnisse massiv steigern können. Mit seinem grandiosen VA-Panel, der 4K UHD-Auflösung, AMD FreeSync Premium Pro, einer Reaktionszeit von nur 1 ms und einer Bildwiederholrate von 240 Hz zieht er wie eine wilde Schneise durch die Gaming-Welt. Wer ein Highend-System aufbauen möchte oder bereits besitzt, macht mit diesem exzellenten Teil nichts verkehrt. Bezahlt jetzt 31% weniger und spart somit 450€.

Darum ist dieser 4K-Monitor eine vortreffliche Wahl

Der Samsung Odyssey Neo G8 verfügt über ein 32-Zoll-Display, das mit seiner 4K UHD-Auflösung gestochen scharfe Bilder liefert. Die stärksten Story-Games werden euch in epischen Sequenzen die Luft rauben und immersive Welten wie in The Witcher 3 lassen euch noch mehr in die dunkle Fantasywelt eindringen. Und das alles dank dieses großen Bildschirms. Obendrein sorgt das VA-Panel für einen hohen Kontrast und eine unglaubliche Farbwiedergabe.

Mit AMD FreeSync Premium Pro könnt ihr euch auf eine saubere und ruckelfreie Darstellung eurer Spiele verlassen. Diese Technologie synchronisiert die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate eurer Grafikkarte, um Tearing und Stuttering zu vermeiden. Dadurch erhaltet ihr eine butterweiche Gameplay-Erfahrung, um in Werken wie Rainbow Six Siege oder Counter-Strike 2 noch mehr die Oberhand zu gewinnen.

Die Reaktionszeit von 1ms und starke Bildwiederholungsrate von 240 Hz sorgen dafür, dass selbst die schnellsten Titel flüssig ablaufen. Ihr könnt in Verbindung mit euren Fähigkeiten noch leichter präzise Schüsse landen oder genaue Lenkbewegungen in Rennspielen vollziehen. Zumindest erhaltet ihr mit dieser Tech genau die richtige Ausrüstung, um einen Sieg leichter zu realisieren.

Natürlich erhaltet ihr eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort und USB. Ihr wollt eure Konsole, PC oder andere Geräte mit eurem Monitor verbinden? Kein Problem, einfach hineinstecken und unmittelbar ins Abenteuer starten.

