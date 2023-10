Star Wars Jedi: Survivor ist eines der besten Spiele aus einer weit, weit entfernten Galaxis – und bei Amazon gerade günstig wie nie!

Bei Amazon könnt ihr euch das Action-Adventure Star Wars Jedi: Survivor gerade für PC, PS5 und Xbxo Series X/S zum neuen Tiefstpreis sichern.

Star Wars Jedi: Survivor legte einen holprigen Start hin. Zum Release hatte das Abenteuer mit technischen Problemen wie Rucklern zu kämpfen. Mittlerweile hat Respawn den Titel aber mit Patches deutlich besser gemacht. Bei Amazon bekommt ihr den Star Wars-Hit jetzt auf allen Plattformen zum Schnäppchenpreis.

Star Wars Jedi: Survivor im Angebot

Der Titel ist Teil einer größeren Aktion bei Amazon, bei der verschiedene Spiele von EA im Angebot sind. Folgende Preise werden dabei für Survivor aufgerufen:

So gut ist das Angebot: Alle drei Versionen werden aktuell zum neuen Tiefstpreis angeboten, waren also noch nie so günstig wie jetzt. Denselben Preis findet ihr zwar auch bei anderen Anbietern, bei Amazon ist der Versand allerdings gratis, weshalb ihr hier den günstigsten Gesamtpreis bekommt. (Quelle: geizhals.de)

Für PS5 und Xbox Series X/S ist auch die Deluxe Edition des Spiels reduziert. Die gewährt euch Zugriff auf eine Reihe von kosmetischen Objekten, mit denen ihr den Protagonisten Cal Kestis und andere Charaktere ausstatten könnt. Die UVP der Deluxe Edition liegt bei 99,99€, bei Amazon kostet sie zurzeit nur 64,99€ für die PS5 bzw. 59,99€ für die Xbox Series X/S.

Noch mehr EA-Deals bei Amazon

Neben Star Wars Jedi: Survivor sind bei Amazon aktuell auch noch viele weitere Spiele von Publisher EA im Angebot. Darunter das Remake des Sci-Fi-Horror-Hits Dead Space oder das Rennspiel F1 23. Schaut am besten selbst in der Angebotsübersicht, ob etwas für euch dabei ist:

Wenn ihr preiswerte Gaming-Hardware und aufregende neue Produkte sucht, empfehlen wir euch, einen Blick auf unsere Übersicht zu werfen. Täglich bieten wir ausführliche Informationen zu aktuellen Angeboten, Aktionen und verlockenden Schnäppchen aus vielfältigen Kategorien und von verschiedenen Anbietern.