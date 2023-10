Eine der besten Gaming-CPUs gibt’s jetzt zum Spottpreis: Der Ryzen 7 5800X3D ist ein echter Benchmark-König!

Mehr Leistung zum kleinen Preis könnt ihr kaum woanders bekommen: Schnappt euch den Ryzen 7 5800X3D im Angebot.

Ihr wollt euren Gaming-PC aufrüsten und braucht eine starke CPU? Dann haben wir einen heißen Tipp für euch: Der Ryzen 7 von AMD ist gerade bei Mindfactory für schlappe 285€ zu haben. Das ist ein unschlagbares Angebot, denn bei anderen Anbietern zahlt ihr mindestens 399€.

Was macht den Prozessor so besonders?

Der Ryzen 7 5800X3D ist eine der besten Gaming-CPUs von AMD, die auf der Zen 3D-Architektur basiert. Diese Architektur nutzt eine innovative 3D-Stacking-Technologie, die es ermöglicht, mehr Transistoren auf einem Chip zu platzieren und so die Leistung und Effizienz zu steigern. Der Prozessor hat acht Kerne und 16 Threads, die mit einer Basis-Taktfrequenz von 3,4 GHz und einem Boost-Takt von bis zu 4,8 GHz laufen. Er hat außerdem einen 32 MB großen L3-Cache und einen 4 MB großen L2-Cache, die für eine schnelle Datenverarbeitung sorgen.

Aber wie schlägt sich die CPU in der Praxis? Laut einem Test von GameStar ist der Ryzen 7 5800X3D ein echter Benchmark-König. Er übertrifft seinen Vorgänger, den Ryzen 7 5800X, um bis zu 15% in Spielen und Anwendungen. Er kann sogar mit dem Ryzen 9 5900X3D mithalten, der zwei Kerne mehr hat, aber auch deutlich teurer ist. Der Ryzen 7 5800X3D liefert hohe FPS-Werte in allen Auflösungen. Er ist auch sehr zukunftssicher, da er die neuesten Technologien wie Raytracing, DLSS und FidelityFX Super Resolution unterstützt.

Falls ihr derzeit einen AMD-Prozessor mit AM4-Sockel verbaut habt, könnt ihr eure neue CPU direkt auf dem vorhandenen Mainboard installieren, und braucht keine weitere neue Hardware.

