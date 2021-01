FIFA 21: TOTY startet heute – Predictions und alle Infos zum Release

Der TOTY Countdown läuft auf sein Ende zu, der Release in FIFA 21 steht bevor. Was können wir heute Abend zum Event erwarten?

Wann kommt das TOTY in FIFA 21? Das „Team of the Year“ erscheint heute Abend, am 22. Januar 2021 um 19 Uhr in FIFA 21. Darauf weist ein Ladebildschirm innerhalb von Ultimate Team hin:

Der Countdown endet um 19:00 Uhr am Freitagabend

Um diese Uhrzeit wird das Event starten. Das TOTY gehört jedes Jahr zu den am meisten erwarteten Promos in FIFA, denn es bringt extrem verstärkte Karten für 11 Spieler, die sich in der TOTY-Abstimmung durchsetzen konnten.

Das erwartet euch im TOTY von FIFA 21

Welche Spieler sind dabei? Welche Spieler offiziell dabei sind, ist noch nicht bekannt. Die finale TOTY-Elf dürfte zum Event-Start um 19:00 Uhr bekanntgegeben werden. Sollten bereits im Vorfeld Karten bekannt gegeben werden, halten wir euch hier auf dem Laufenden.

Sicher ist, dass die TOTY-Elf sich aus einer Auswahl von Nominierten zusammensetzen wird, über die Spieler zuletzt abstimmen durften. Es müssen also 11 von den folgenden Spielern sein, die ursprünglich zur Wahl standen:

TOTY Leak um Kevin de Bruyne: Der Verein Manchester City teilte mit, dass Kevin de Bruyne es erneut ins TOTY geschafft haben soll. Auf Twitter teilte der Verein diesen Post – De Bruyne dürfte also voraussichtlich dabei sein:

Predictions zum Team of the Year: Während die offiziellen Mitglieder noch nicht bekannt sind, gibt es schon jede Menge TOTY-Predictions in der Community, welche Spieler dabei sein könnten. Es gibt einige Favoriten, die heute Abend im TOTY stehen könnten. Im engeren Favoritenkreis befinden sich Spieler wie:

Angriff: C. Ronaldo, Lewandowski, Messi, Mbappé, Neymar

Mittelfeld: De Bruyne, Kimmich, Bruno Fernandes, Thiago

Abwehr: Alexander-Arnold, Ramos, Van Dijk, Davies

Tor: Neuer, Alisson

Welche Spieler sich am Ende tatsächlich durchgesetzt haben, wird der TOTY Release zeigen.

Wie bekommt man TOTY-Karten? Das Team of the Year wird voraussichtlich erstmal nur in Packs erscheinen. Noch unklar ist dabei, ob direkt die komplette Elf verfügbar sein wird, oder ob es eine Staffelung über mehrere Tage gibt. So kam es in der Vergangenheit vor, dass erst einige Tage lang die Angreifer, dann Mittelfeld und Verteidigung in Packs steckten, bevor zu einem späteren Zeitpunkt dann alle Spieler verfügbar waren.

Die TOTY-Karten werden auch auf dem Transfermarkt landen, dort aber extrem teuer sein. Hier braucht man jede Menge Münzen, um sich ein TOTY-Mitglied zu sichern.

Klar ist: Die Chancen, ein TOTY aus Packs zu bekommen, ist extrem niedrig. Die Wahrscheinlichkeit, starke Karten aus Packs zu ziehen, ist bereits schlecht, und für ein TOTY braucht man noch mal mehr Glück. Das zeigten auch die letzten Jahre in FIFA.

Was bringt das Event noch? Es ist davon auszugehen, dass es zum TOTY-Event auch spezielle SBCs und Aufgaben geben wird, mit denen man sich besondere Belohnungen sichern kann. Wie das genau aussieht, wird sich zum Event-Start zeigen.

