FIFA 21: Löst diese 4 einfachen Aufgaben für ein Seltene-Mega-Pack

In FIFA 21 könnt ihr euch gerade ganz leicht ein gutes Pack schnappen. Dafür müsst ihr lediglich einige Matches spielen.

Was ist das für ein Pack? Aktuell könnt ihr euch ein „Seltene-Mega-Pack“ über die Aufgaben in Ultimate Team sichern. Das Seltene-Mega-Pack ist dabei eines der besseren Packs in Ultimate Team und könnte euch mit viel Glück gute Spieler für euer Team bescheren.

Was ist das Seltene-Mega-Pack wert? Im Shop kostet euch das Pack normalerweise ganze 55.000 Münzen. Über die Aufgabe kriegt ihr es kostenlos.

Wichtig: Die Belohnung ist untauschbar, die Inhalte können also nicht auf dem Transfermarkt verkauft werden. Dennoch: Sowohl in eurem Team, als auch in Squad Building Challenges können die Spieler aus dem Pack zum Einsatz kommen.

Gerade jetzt, wo das TOTY bald ansteht, kann es sich lohnen, ein paar Packs zu sammeln und zum Event zu öffnen. Da kommt diese Aufgabe gerade recht. Wo ihr noch mehr Packs bekommt, ohne Geld zu bezahlen, erfahrt ihr hier.

So holt ihr euch das Seltene-Mega-Pack

Diese Aufgabe müsst ihr lösen: Aktuell findet ihr die Aufgabenreihe „Mega-Duell“ unter den „Zielen“. Darin stecken vier einfache Teilaufgaben:

Diese Aufgaben müsst ihr lösen

Spiele 5 Rivals-Partien (Belohnung: Zwei-Seltene-Goldspieler-Pack)

Erziele in Squad Battles (Mind. Schwierigkeit Profi) oder Rivals 7 Tore mit Mittelfeldspielern (Belohnung: 1 Seltener Spieler 75+)

Bereits in Squad Battles (Mind. Schwierigkeit Profi) oder Rivals 12 Tore vor (Belohnung: 1 Seltener Spieler 75+)

Gewinne in Squad Battles (Mind. Schwierigkeit Profi) oder Rivals 7 Partien (Belohnung: Zwei-Seltene-Goldspieler-Pack)

Hier gibt es für die Teilaufgaben nochmal ein paar nette (aber ebenfalls untauschbare) Belohnungen, am Ende winkt dafür das Seltene-Mega-Pack. Insgesamt braucht ihr einfach nur Rivals-Spiele zocken und gewinnen, sowie ein wenig darauf achten, dass auch eure Mittelfeldspieler ein paar Tore schießen. Mit der Zeit erledigt ihr das Ziel also von alleine.

Alternativ könnt ihr auch in Squad Battles einen Großteil der Aufgaben erledigen, wenn euch die Siege gegen die KI leichter fallen. Übrigens: Aktuell läuft noch die Aufgabe „Die Silber-Experten“, die ebenfalls Siege und Tore in Squad Battles oder Rivals erfordern – allerdings mit Silberspielern.

Spielt ihr Squad Battles, könnt ihr das mit einer weiteren Ziel-Reihe verbinden

Hier könnt ihr ein weiteres Seltene-Mega-Pack einsacken, allerdings nur noch bis Mittwochabend, den 20. Januar. Allerdings könntet ihr die Aufgaben miteinander verbinden.

Ihr sucht noch Verstärkung für euer Bundesliga-Team? Dann holt euch den Verteidiger Sinkgraven, den es aktuell ohne Münzeinsatz zu bekommen gibt.