In einem neuen Roguelite auf Steam kombiniert ihr Kreaturen, begeistert nach 2 Tagen schon 100.000 Spieler

Everything is Crab ist ein neues Tier-Evolutions-Roguelite, das knuffig aussieht und seit dem Start auf Steam am 8. Mai 2026 richtig gut bei Gaming-Begeisterten ankommt. Die Entwickler feiern bereits den ersten Meilenstein.

Was ist Everything is Crab genau? Das Roguelite von Entwickler Odd Dreams Digital und Publisher Secret Mode lässt euch in jedem Run Tiere miteinander kombinieren, was sich auf den Look eures Monsters und eure Spielerfahrung auswirkt. Mal seid ihr eine Schnecke mit Geweih, mal ein Krokodil mit Tentakeln oder irgendwas Kuscheliges mit Haus auf dem Rücken.

Die unzähligen Varianten für Beine, Krallen, Scheren, Flügel und Schwänze liefern euch noch unzähligere Builds und Stile. Über 125 Fähigkeiten soll es in der Release-Version bereits geben. Zudem bestimmen die Biome mit ihren jeweils eigenen Regeln, Wetterverhältnissen oder dem Tag-Nacht-Zyklus jeden Durchlauf. Den Launch-Trailer von Everything is Crab könnt ihr euch im Folgenden anschauen:

Video starten Everything is Crab: Das Animal Evolution Roguelite im Launch-Trailer Autoplay

Spieler lieben die Vielfalt der Monster

Wie kommt das Spiel an? Richtig gut! Auf Steam steht das Roguelite aktuell bei 89 Prozent positiv, auch wenn die Zahl der Bewertungen noch recht klein ausfällt (1.070 am 10. Mai 2026, um 10:13 Uhr). Das bedeutet aber nicht, dass Everything is Crab völlig unter dem Radar fliegt. Laut einer Meldung der Entwickler auf Steam hat sich ihr neues Spiel in weniger als 48 Stunden bereits mehr als 100.000 mal verkauft.

Was Everything is Crab auszeichnet, fasst die Steam-Rezension von Mondfuchs richtig gut zusammen:

Schon die Demo fand ich unglaublich lustig und richtig süchtig machend. Es war immer perfekt für eine schnelle Runde zwischendurch, ohne dass man das Gefühl hatte, stundenlang spielen zu müssen. Jetzt ist das fertige Spiel da – und es macht genau das nur noch besser. Die Runden sind angenehm kurzweilig und durch die vielen Möglichkeiten fühlt sich keine Partie wirklich gleich an. Mal spielt man einen riesigen Charakter, der alles niederwalzt, und in der nächsten Runde gewinnt man als kleiner, hinterlistiger Gegner, der alles vergiftet, was ihm im Weg steht. Genau diese Abwechslung sorgt dafür, dass das Spiel dauerhaft Spaß macht. Besonders positiv finde ich außerdem, dass die Entwickler auf die Community hören. Viele Kritikpunkte und Wünsche der Spieler wurden bereits aufgenommen und stehen schon auf der Roadmap – darunter Dinge wie Keybinding und weitere Verbesserungen. Man merkt einfach, dass hier ein Spiel gemeinsam mit der Community weiterentwickelt wird und die Entwickler wirklich Wert auf das Feedback der Spieler legen.

Laut steamdb.info legt Everything is Crab am heutigen Sonntag zudem ein Allzeithoch an gleichzeitig aktiven Spielern hin – 16.595 sind es um 10:15, die Zahl dürfte im Laufe des Tages noch steigen. Wer reinspielen möchte, kann sich das Roguelite aktuell für 8,99 Euro sichern.

Bereits am 6. Mai 2026 ist das Online-Action-RPG Farever auf Steam in den Early Access gestartet. Dort erwartet euch ein spannender Survival-MMO-Mix von den Machern von Wartales, Evoland und Northgard. Alles Weitere erfahrt ihr hier: Neues Spiel auf Steam mischt Valheim mit Guild Wars 2, kommt von den Machern von Wartales