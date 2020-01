FIFA 20 TOTW 16: Das ist das neue Team der Woche in Ultimate Team

In FIFA 20 geht es auch im neuen Jahr mit dem Team of the Week weiter und das TOTW 16 ist nun bekannt. Wir verraten euch, welche Spieler den Sprung in das neue Team der Woche geschafft haben.

Das ist das Team of the Week: EA Sports veröffentlicht an jedem Mittwoch das Team der Woche in FIFA 20 Ultimate Team. Dieses Team besteht aus 23 Spielern, die im realen Fußball gute Leistungen gezeigt haben.

Und zusätzlich zu einem Platz im TOTW, erhalten diese Spieler verbesserte Inform-Karten in FIFA 20 Ultimate Team.

Das ist diese Woche anders: Da in den meisten großen Ligen Europas aktuell Winterpause herrscht, wird es im nächsten TOTW vermutlich vorrangig Spieler aus der Premier League geben.

Die besten Karten im TOTW 16: In dieser Woche hat Harry Kane mit einem Rating von 92 die stärkste Karte im aktuellen Team der Woche. Stark sind allerdings auch die neuen Inform-Karten von Kante (90), Aguero (90), Eriksen (89), Alexander-Arnold (86) und Martial (85).

Die dritte Inform-Karte von Kane: In dieser Woche erhält Harry Kane seine bereits dritte Inform-Karte in FUT 20.

Und dabei bekommt die neue TOTW-Karte ein ordentliches Upgrade gegenüber seiner letzten Inform-Karte (91). Vor allem die Geschwindigkeit wurde enorm verbessert:

Geschwindigkeit: 73 -> 78

Passen: 83 -> 85

Das ist das Team of the Week 16

Alle Karten im TOTW 16

TOTW 16 – Startelf

TOTW 16 – Auswechselspieler

Dann erscheint das TOTW 16: Ab heute, dem 1. Januar 2020 um 19:00 Uhr, sind die neuen Inform-Karten in Packs zu verfügbar.

FIFA 20: Beste Packs in Ultimate Team – Alle Sets im Überblick

So kommt Ihr an die neuen TOTW-Karten

Aus Sets: Ihr könnt euer Glück mit Packs versuchen und hoffen, dass eine der neuen Inform-Karten dabei ist.

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Bronze- oder Silber-Inform-Karten finden sich in den entsprechenden Bronze- und Silber-Packs.

Auf dem Transfermarkt: Um gezielt an TOTW-Karten zu kommen, solltet ihr den FUT-Transfermarkt nutzen. Dort könnt ihr Preise vergleichen und versuchen eure Wunschkarte für möglichst wenig Münzen zu kaufen.

Doch wartet ein paar Tage ab, denn meistens sinken die Preise von neuen Inform-Karten noch etwas.

Mit dem TOTW Münzen verdienen: Ihr könnt die neuen Inform-Karten auch nutzen, um euch ein paar Münzen in Ultimate Team zu verdienen. Was ihr dafür tun müsst, verraten wir euch hier: