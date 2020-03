In FIFA 20 gibt es seit kurzem eine Linksverteidiger-Karte, die es wirklich in sich hat. Wir zeigen euch, warum die Spezialkarte von Alex Sandro so gut ist.

Richtig viele Linksverteidiger-Karten mit Endgame-Qualität gibt es aktuell nicht in FUT 20. Absolute Top-Karten auf dieser Position gehören eher zu den TOTY- oder Icon-Karten. Doch Player-Moments-Sandro kann da locker mithalten.

Wir erklären euch, warum.

Um diese Karte geht es: Es geht um die Player-Moments-Karte des brasilianischen Linksverteidigers Alex Sandro. Dieser spielt bei Juventus Turin (Piemonte Calcio) und ist bisher nicht mit Spezialkarten überschüttet worden. Doch vor kurzem veröffentlichte EA eine richtig starke Karte von Sandro.

Und diese neue Spezialkarte ist so stark, dass selbst so manche Icon-Karten nicht mithalten können.

So stark ist Player-Moments-Sandro

Das kann die Karte: Vom Gesamtrating ist Sandro aktuell mit 91 an vierter Stelle aller FUT-Spieler auf der Linksverteidiger-Position. Nur Roberto Carlos (91 und 93) sowie TOTY-Robertson (94) haben noch stärkere LV-Karten. Doch das Gesamtrating ist hier nicht entscheidend. Schaut man sich die Stats im Detail an, denn schlägt Sandro sogar diese Top-Spieler.

Denn die Player-Moments-Karte von Sandro hat richtig starke Werte in den richtigen Kategorien. Er ist pfeilschnell und physisch extrem stark und kann zudem mit herausragender Beweglichkeit sowie guten Pass-Werten punkten. Und mit 1.80m hat er die ideale Größe für einen Linksverteidiger.

Die Player-Moments-Karte erhält er für seinen Sieg in der Copa Libertadores 2011

Vergleicht man seine Standard-Gold-Karte mit seiner neuen Player-Moments-Version, dann erkennt man gigantische Sprünge. Besonders in diesen Bereichen:

Geschwindigkeit: 83 -> 91

Passen: 77 -> 86

Dribbling: 80 ->87

Defensive: 82 -> 89

Physis: 82 -> 91

So wird die Karte noch stärker: Um die Karte noch besser zu machen, empfiehlt es sich den „Anchor“ Chemie-Stil zu verwenden. Dadurch erhält die Karte unschlagbare 96 Pace und fast maximale 97 Punkte in der Verteidigung. Außerdem wird die Physis stark verbessert, was bei Außenverteidigern ein echtes Plus ist.

Im Detail sieht das dann so aus:

Hier können vor allem die Aggression (99), Ausdauer (99) und Stärke (91) überzeugen. Doch auch die Balance (83) und Gelassenheit (89) sind sehr stark für einen Aussenverteidiger.

Darum solltet ihr euch diese Karten holen: Wenn ihr einen Top-Verteidiger sucht, der keine Schwächen hat und aktuell genau in die Meta von FUT 20 passt, dann müsst ihr nicht mehr weitersuchen. Sandro hat eine Karte auf Endgame-Niveau. Sie ist unfassbar schnell, hat perfekte Defensiv-Werte und kann mit extrem starker Physis punkten.

Was will man mehr auf der LV-Position?

Sogar direkte Konkurrenten wie die Prime-Icon-Karte von Roberto Carlos (ca. 900.000 Coins) schlägt er. Er ist robuster, beweglicher und vor allem größer als Roberto Carlos.

Sollte er in euer Team passen und ihr habt das nötige Kleingeld, dann schließt die SBC ab und holt euch diese Karte. Denn etwas besseres auf LV-Position könnt ihr aktuell nicht im Team haben.

So kommt ihr an die Karte

Das müsst ihr tun: Um diese Spezialkarte zu erhalten, müsst ihr drei SBC-Aufgaben abschließen. Das Coole bei dieser SBC: Ihr habt so viel Zeit, wie ihr wollt. Die Squad Building Challenge hat kein Ablaufdatum.

Günstig ist die Karte aber nicht. Mit ca. 500.000 Münzen liegt sie aber noch ein gutes Stück unter der Konkurrenz. Wenn ihr ein paar starke untauschbare Karten habt, dann könnt ihr den Preis damit noch etwas verringern.

Aufgabe 1 – Brasilien

Diese Anforderungen müssen erfüllt sein:

Brasilianische Spieler: Mindestens 1

Team-Rating: Mindestens 86

Team-Chemie: Mindestens 75

Anzahl Spieler: 11

So könnte die Lösung aussehen:

Die Lösung kostet euch ca. 160.000 Münzen (PS4)

Aufgabe 2 – Serie A

Diese Anforderungen müssen erfüllt sein:

Spieler aus der Serie A: Mindestens 1

Inform-Karte: 1

Team-Rating: Mindestens 86

Team-Chemie: Mindestens 70

Anzahl Spieler: 11

So könnte die Lösung aussehen:

Die Lösung kostet euch ca. 190.000 Münzen (PS4)

Aufgabe 3 – 86er Mannschaft

Diese Anforderungen müssen erfüllt sein:

Team-Rating: Mindestens 86

Team-Chemie: Mindestens 75

Anzahl Spieler: 11

So könnte die Lösung aussehen:

Die Lösung kostet euch ca. 170.000 Münzen (PS4)

Ihr sucht weitere starke Karten für euer Team? Dann sollte ihr euch diese mal genauer anschauen: