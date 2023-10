FHD-Monitor mit 1ms und bis zu 180Hz: Jetzt bei Amazon im Angebot

Dieser FHD-Monitor zieht euch dank der kurvigen Form mitten ins Geschehen hinein. Nutzt jetzt das vortreffliche Angebot auf Amazon.

Falls ihr einen FHD-Monitor sucht, der viele starke Eigenschaften mit sich bringt und nicht viel kostet, seid ihr hier richtig. Mithilfe von bis zu 180Hz, 1ms und die FreeSync-Technologie erlebt ihr gehobene Gaming-Momente. Das alles zu einem sagenhaften Preis von nur 159€.

Darum ist dieser FHD-Monitor eine gute Wahl

Er verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 27 Zoll, das alles in einer scharfen FHD-Auflösung. Die Form des Monitors mit einem Krümmungsradius von 1800R sorgt für ein immersives Spielerlebnis, bei dem ihr förmlich ins Spielgeschehen eintaucht.

Mit einer Bildwiederholrate von bis zu 180Hz (DP) und einer Reaktionszeit von nur 1 ms GTG bietet euch dieser Bildschirm eine flüssige Darstellung ohne Bewegungsunschärfe. Rasante Spiele wie von Dark Souls oder das neue Lords oft the Fallen (2023) bringen richtig Spaß. Durch die FreeSync-Technologie werden eure Lieblingstitel ohne Tearing oder Stottern wiedergegeben und kein Moment wird zunichtegemacht.

Lange Gaming-Sessions können anstrengend für die Augen sein, aber dieser Monitor reduziert die Belastung durch Blaulicht und Flimmern. Dadurch könnt ihr stundenlang spielen und eure Freunde bei wichtigen Rankend-Matches unterstützen. Sei es in taktischen Shootern wie in Rainbow Six Siege oder League of Legends.

Dieser Bildschirm ist obendrein VESA-kompatibel, was bedeutet, dass ihr ihn ganz nach euren Bedürfnissen an der Wand befestigen könnt. Ihr könnt euch zusätzlich laut der Beschreibung des Herstellers darauf verlassen, dass er euch bis zu einem Jahr mit einer kostenlosen Garantie unterstützt.

