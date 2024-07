Ausgerechnet einer der zwielichtigsten Typen von Twitch wird gerade als Held gefeiert – Meint, er hat es nicht verdient

Im Twitch-Streamer Richard „FaZe Banks“ Bengston hat das Internet gerade einen ungewöhnlichen Helden gefunden. Dem ist der Trubel aber gar nicht so recht.

Was ist das für ein Typ? Richard „Ricky“ Bengston, besser bekannt als „Banks“ ist der Gründer einer der größten E-Sport-Organisationen der Welt, des FaZe Clans. Statt auf sportlichen Erfolg setzt man beim FaZe Clan aber vor allem auf betont coole Content Creator.

Dadurch hat die Orga eine gewaltige Präsenz auf Social Media, doch nicht immer steht sie dabei in einem guten Licht.

Banks selbst hängt mit dem schwierigen Kick-Streamer Adin Ross ab (via X) und ließ ein Video, in dem er über eine „Krypto-Kontroverse“ spricht, vom umstrittenen Online-Casino Stake sponsern (via X). Er ist also nicht unbedingt die Art Typ, an die man bei dem Begriff „Held“ als Erstes denkt.

Das änderte sich nun jedoch, als er einem Mitglied des FaZe Clans in einer Krise beistand.

Warum wurde er jetzt zum Held erklärt? Dabei ging es um den FaZe-Streamer Sketch. Der hatte 2024 einen geradezu märchenhaften Aufstieg auf Twitch erlebt. Im Juli machte nun ein YouTuber die Vergangenheit des Streamers öffentlich: Sketch soll auf der Bezahl-Plattform OnlyFans homosexuelle, explizite Inhalte vertrieben haben.

Sketch sagte später in einem Stream, dass die Angst, seine Vergangenheit könnte ans Licht kommen, lange über ihm gehangen habe. Für den Fall, dass es bekannt würde, habe er einen „nicht sehr guten“ Plan gehabt.

Als Bilder aus seinem vorherigen Job viral gingen, verließ Sketch das FaZe-Haus und ließ offenbar seine Brille sowie ein Paar Schuhe zurück und machte sich auf den Weg zum Flughafen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Streamer etwas antun wollte, oder darüber nachdachte.

Banks hielt in einem Post auf X jedoch zu Sketch: „Alle FaZe-Jungs waren gestern Nacht für ihn da. Sketch war gestern mein Homie, er ist heute mein Homie und er wird morgen mein Homie sein.“ Dazu postete er einen Chat-Verlauf, in dem er den Streamer dazu ermutigt, zurück ins Haus zu kommen und ihm gut zuredet.

In einem Stream bedankte sich Sketch später ausdrücklich bei Banks. Wäre er allein zuhause gewesen, würde er jetzt vielleicht nicht mehr mit seinen Fans reden, so der Streamer. Für viele war klar: Der FaZe-Gründer hat quasi das Leben von Sketch gerettet. Fans nannten ihn einen Helden auf Social Media – so richtig wohl fühlt er sich damit aber nicht.

Was sagt er dazu? In einem weiteren Post auf X erklärt Banks, die „’Held’-Kommentare und der ‘du hast sein Leben gerettet’-Scheiß“ seien „mittelschwer unangenehm“. Er habe nicht das Gefühl, des Lobes würdig zu sein, habe nur getan, was er sich von jedem halbwegs anständigen Menschen wünschen würde.

Die Geschehnisse rund um Sketch hätten ihm erneut vor Augen geführt, warum er sich von dem ganzen „Internet-Scheiß“ überhaupt erst losgesagt habe. Die Leute wären alle so versessen auf Zustimmung und Likes, dass sie jemanden so unter Druck setzen würden, dass er wirklich in Erwägung zöge, sich das Leben zu nehmen.

Banks sagt abschließend: „Gestern hätte ein viel dunklerer Tag sein können und ich danke einfach Gott, dass es in die andere Richtung gegangen ist.“ Den ganzen Post seht ihr hier:

