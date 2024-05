Ich habe fast 2 Jahre lang PS Plus Extra auf der PS5 abonniert, doch jetzt kündige ich und bereue es nicht

MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann nutzt bald 2 Jahre PS Plus Extra auf der PS5. Doch er ist sicher, dass er das Abo nicht mehr verlängert wird.

Was sind das für Modelle? Falls ihr es nicht mitbekommen habt: Sony hat das alte PS-Plus-Modell eingestampft und drei neue Abo-Modelle für PS Plus vorgestellt. Seit dem 23. Juni 2022 stehen diese nun zur Verfügung. Alle drei Modelle bieten unterschiedliche Vorteile und kosten unterschiedlich viel.

Ich habe rund einen Monat nach dem Start der neuen Modelle mein „PS Plus“-Abo von Essential auf Extra aufgerüstet. Das waren damals bei einer Aktion von Sony umgerechnet nur rund 20 Euro. Seitdem bin ich bei „Extra“ geblieben, doch mittlerweile bin ich froh, wenn ich mein Abo im Juli kündigen werde.

Alle bekannten Features der PS5 im offiziellen Trailer von Sony Weitere Videos Mehr Videos für dich

PS Plus Extra bietet mir als langjährigen Spieler auf der PS5 einfach zu wenig

Warum kündige ich jetzt? Sony hat den Preis für PS Plus deutlich erhöht: Bisher zahlte ich jährlich 99,99 Euro für PS Plus Extra. Seit dem 6. September 2023 muss ich aber 125,99 Euro zahlen, das sind immerhin satte 26 Euro mehr als vorher. Nur noch mal die Preise im Vergleich:

PlayStation Plus Essential kostet für 12 Monate 71,99 Euro (vorher 59,99 Euro).

PlayStation Plus Extra kostet für 12 Monate 125,99 Euro (vorher 99,99 Euro).

PlayStation Plus Premium kostet für 12 Monate 151,99 Euro (vorher 119,99 Euro).

Ich bin nach fast 2 Jahren der Meinung, dass mir Sony mit PlayStation Plus Extra einfach zu wenig bietet. Ähnlich wie der Xbox Game Pass bietet mir Extra ebenfalls Zugriff auf etwa 400 PlayStation-Spiele an, dabei handelt es sich aber fast nur um alte „Kamellen.“ Als langjähriger PlayStation-Spieler hab ich die meisten „Klassiker“ bereits gekauft oder irgendwann mal gespielt.

Die neuen Blockbuster, etwa das umstrittene Stellar Blade, erscheinen in der Regel nicht für PlayStation Plus Extra oder Premium. Will ich also wirklich aktuelle Titel spielen, dann muss ich sie mir zwingend kaufen. Und Extra bietet mir auch keinen Rabatt für den PS Store an. Das macht etwa der Epic Game Store, wo ich 5 % des Kaufpreises als Guthaben zurückerhalte.

Insgesamt hat der Xbox Game Pass die Nase vorn, weil ich in viele neue Spiele auch hineinschnuppern kann, ohne direkt 70 Euro ausgeben zu müssen, etwa Starfield oder Forza Motorsport 8.

Im Gegensatz zu meinem Kollegen Niko, der für das neue PS Plus Abo schwärmt, bin ich auch kein riesiger Fan von japanischen und kuriosen Spielen. Ich liebe die Persona-Reihe und (fast) alle Ghibli-Filme, aber dafür saftige 125 Euro im Jahr auszugeben, das ist mir dann doch zu viel.

Mit „kuriosen“ Spielen, die den Charakter von Extra oder Premium ausmachen sollen, überzeugt man mich sicher nicht zu einem Abo, welches jetzt 26 Euro mehr kostet.

Bleibe ich bei PS Plus? Extra werde ich auf jeden Fall kündigen, das steht fest. PS Plus werde ich sicher noch 2 oder 3 Monate nutzen, da mit „Gold Road“ bald das neue Addon für Elder Scrolls: Online herauskommt. Und die PS5-Version mag ich persönlich lieber als die PC-Version, obwohl ich auf den Release noch 2 Wochen länger als auf dem PC warten muss. Aber der Update-Manager auf dem PC ist einfach fürchterlich, da ist mir meine PS5 und die Technik dort bedeutend lieber.

In Zukunft werde ich mir aber sicher mehrfach überlegen, ob ich wieder auf das Extra- oder Premium-Modell wechseln werde.

Lohnt sich die PS5 noch? Die PS5 ist mittlerweile über 3 Jahre alt. Doch lohnt es sich 2024 noch, eine PS5 zu kaufen? MeinMMO geht auf Vor- und Nachteile der Sony-Konsole ein und erklärt, was ihr beachten müsst, wenn ihr über einen Kauf nachdenken solltet: Lohnt es sich 2024 überhaupt noch, eine PS5 zu kaufen?