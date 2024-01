Eine der besten Piraten-Serien auf Amazon Prime wird abgesetzt, 49.000 Fans wollen das verhindern

„Our Flag Means Death“ wurde nach 2 Staffeln abgesetzt. Doch eine Fan-Petition möchte die Piraten-Serie retten. Schon mehr als 49.000 Leute haben unterschrieben.

Our Flag Means Death ist eine Comedy-Serie, in der der der britische Aristokrat Stede Bonnet nun als Pirat die Meere unsicher machen will und dabei den berüchtigten Captain Blackbeard kennenlernt.

Die Serie hatte ihr Debüt im März 2022 auf HBO Max. In Deutschland kann man die erste Staffel von Our Flags Mean Death über Amazon Prime, Apple TV, MagentaTV, maxdome oder RTL+ anschauen.

Auf Rotten Tomatoes schneidet die Serie sowohl bei Kritikern als auch bei den Zuschauern hervorragend ab:

94 % Tomatometer

95 % Audience Score

Jedoch ist jetzt nach 2 Staffeln Schluss, denn Max hat die Serie vorzeitig abgesetzt – und das, obwohl es bereits Pläne für den Abschluss von Our Flags Mean Death in einer 3. Staffel gegeben hatte. Mehr zum Ende der Piraten-Serie könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen.

Doch Fans wollen nicht tatenlos dabei zusehen, wie die Serie beendet wird und erstellten eine Webseite mit dem Motto „Renew as a Crew“ und starteten einer Petition auf change.org – in der Hoffnung, Our Flags Mean Death zu retten.

Was fordern die Fans in der Petition? Die Fan-Petition richtet sich an HBO und setzt sich für die Erneuerung der Serie ein.

So heißt es etwa im Text zur Petition:

Die Nachricht von der Einstellung von Our Flag Means Death ist sehr enttäuschend. Schöpfer David Jenkins plante eine dreistaffelige Saga, und wenn das Produktionsteam zu einer weiteren Reise entschlossen ist, stehen wir bereit, um es zu unterstützen. Es ist an der Zeit, dass wir uns in Schale werfen und uns für die Schlacht rüsten! Quelle: change.org

Es bleibe nur wenig Zeit, um die Entscheidung der Verantwortlichen zur Absetzung der Serie rückgängig zu machen. Daher wolle man nun „mit schierer Lautstärke und Liebe“ für Our Flag Means Death kämpfen.

Jedoch wird auch betont, dass alle Beteiligten dabei positiv bleiben sollen und Drohungen der Petition mehr schaden als nützen würden.

Wie läuft die Petition? Bisher hat sie insgesamt 49.242 Stimmen gesammelt. Alleine heute haben bis zum Verfassen des Artikels 4.670 Personen unterzeichnet (Stand: 15. Januar 2024) Damit steht die Petition kurz davor, das nächste Ziel von 50.000 Stimmen zu erreichen. Ob HBO am Ende auf die Bitte der Fans erhört oder die Serie vielleicht noch von einem anderen Sender übernommen wird, wie es etwa bei Lucifer der Fall war, bleibt abzuwarten.