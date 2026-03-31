Faker wurde in LoL bereits 6 mal zum Weltmeister, doch eine Trophäe bedeutet ihm besonders viel

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2 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
Faker wurde in LoL bereits 6 mal zum Weltmeister, doch eine Trophäe bedeutet ihm besonders viel

Faker hat in 13 Jahren League of Legends wohl fast alles erreicht, was man als Spieler erreichen kann. Obwohl er schon 6 Worlds-Titel besitzt, gibt es eine Trophäe, die ihm besonders viel bedeutet, und das ist kein Wunder.

Lee Faker Sang-hyeok ist der wohl bekannteste LoL-Spieler auf der Welt. Seit 2013 spielt er bereits im E-Sport und ist seitdem auch T1 (ehemals SK Telecom T1) als Spieler treu geblieben. Dabei konnte er sich viele Titel schnappen und dank des Sieges bei den Asia Games 2022 sogar dem Militärdienst entgehen.

Seine wohl größte Errungenschaft sind aber wohl die Siege bei den Worlds, der Weltmeisterschaft von LoL. Er gewann sie ganze 6 mal, ein unerreichbar wirkender Rekord, er schaffte es in den Jahren:

  • 2013
  • 2015
  • 2016
  • 2023
  • 2024
  • 2025

In einem neuen Interview verrät der LoL-Star jetzt, welche Trophäe ihm am meisten bedeutet und warum sie auch für die Fans so wichtig war.

LoL – Hall of Legends: Faker Trailer
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Der Start einer neuen Ära für T1

Was ist Fakers bedeutsamste Trophäe? In der koreanischen Variante des Fortune Magazins führte Faker zuletzt ein Interview. Einen Teil davon veröffentlichte der Nutzer Yujin-Ha übersetzt auf Reddit. Im Interview wird Faker gefragt, welche Trophäe in seiner Karriere ihm am meisten bedeutet. Darauf hat er eine plausible Antwort:

Heutzutage messe ich dem Pokal selbst keine allzu große Bedeutung bei. Das liegt daran, dass mir das Selbstvertrauen, das ich durch die Überwindung der Verletzungen und Rückschläge gewonnen habe, die mir auf meinem Weg begegnet sind, viel wichtiger ist.

Aus dieser Perspektive war der Gewinn der Weltmeisterschaft 2023 besonders bedeutsam. Es war lange her, dass wir gewonnen hatten, und es war eine Zeit, in der sowohl die Mannschaft als auch die Fans sich verzweifelt danach sehnten. Ich persönlich hatte mit Verletzungen zu kämpfen, und auch auf Mannschaftsebene gab es viele Herausforderungen.

2023 wirkte der Sieg von T1 bei den Worlds wie der Start einer neuen Ära. Mit einem ziemlich starken Team, für einige Fans dem wohl besten Team der Geschichte von T1, besiegten Faker und seine Kollegen das Team Weibo 3:0. Vorab sah es gar nicht so aus, als wäre Faker in der besten Lage, da er von einer Verletzung geplagt wurde.

Auch wenn die Saisons danach nicht alle immer optimal für die Südkoreaner aussahen, konnten sie auch die beiden Jahre danach die Worlds gewinnen. Nicht umsonst spricht man vom Worlds-Buff bei T1.

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Die Zukunft von Faker

Was verrät Faker im Interview noch? Der Nutzer hat auf Reddit noch einen Interview-Ausschnitt veröffentlicht. Faker wird gefragt, was er wohl in 10 Jahren machen wird. Faker erklärt, es sei bestimmt etwas Interessantes, er glaube nicht, dass er etwas Gewöhnliches machen werde. Er mag Spiele und den Wettbewerb. Etwas Genaues kann er aber nicht sagen.

Faker wird wohl für eine lange Zeit die größte Legende in League of Legends bleiben, seine Erfolge wirken aus heutiger Sicht fast unerreichbar. LoL ist ein wandelbares Spiel und manchmal kann auch aus den schlechtesten Champions eine große Gefahr entstehen: Einer der schlechtesten Champs macht die LoL-Profis fertig, Spieler erklärt, warum er so stark ist

Quelle(n): Reddit, Leaguepedia, Titelbildquelle: T1 Faker auf YouTube
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