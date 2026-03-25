Einer der schlechtesten Champions in LoL dominiert im ersten großen Turnier 2026 die Profis

Das erste große Turnier des Jahres in League of Legends ist vorbei. Dort dominierte ein Champion, der für alle anderen Spieler zu den schlechtesten gehört.

Was war das für ein Turnier? Das First Stand 2026 ist die erste Haltestelle für einen Wettkampf der besten internationalen Teams in LoL. Dort kämpfen die aktuell stärksten Teams um ein Preisgeld von 1 Million Dollar. Der Sieger erhält davon 250.000 Dollar.

Das Finale gewann das Team Bilibili Gaming und konnte G2 Esports 3-1 schlagen (lol.fandom.com).

Welcher Champ dominierte die Profis? Die Seite strafe.com hat einige Daten zum First Stand 2026 veröffentlicht. Dort sieht man die am meisten gespielten Champs und ihre Winrates.

Der neueste ADC in LoL, Yunara, sticht dabei sofort ins Auge. Insgesamt wurde sie in jeder der 13 Serien des Turniers gespielt und hat eine beachtliche Winrate von 69 % erreicht. Das ist allerdings ein starker Kontrast zu Yunaras Performance in allen anderen LoL-Matches.

Yunara gehört aktuell zu den schlechtesten Champs in LoL

Warum ist sie eine der schlechtesten? In League of Legends dreht sich alles ums Gewinnen, demnach werden starke und schwache Champs oft nach ihrer Winrate beurteilt.

Laut leagueofgraphs.com ist Yunara derzeit einer der schlechtesten Champs und ADCs im Spiel. Mit einer Winrate von etwas über 48 % ist sie am unteren Ende der Liste aller Champs in den meisten Rängen. Bei den Spielern im Rangbereich Master und höher liegt sie als ADC derweil auf Platz 29 von 34 (Stand: 25. März 2026, um 10:40 Uhr).

Was macht Yunara so stark? Im Subreddit zu LoL wurden die Statistiken ebenfalls geteilt und ein User zeigte, weshalb Yunara im Gegensatz zu einem anderen beliebteren ADC so stark sei. Einige der Aussagen beziehen sich speziell auf das Turnier.

Yunara kann sich mit ihrem Dash schnell nach vorne bewegen und in kurzer Zeit sehr viel Schaden austeilen.

Mit ihrem Dash kann Yunara gefährlichen Situationen entfliehen, die für ADCs schnell zum Tod führen können.

Gegen Jarvan IV, einen beliebten Jungler beim First Stand, kann sie ebenfalls ihren Dash benutzen, um aus seiner Ultimate zu entkommen. Damit hält Jarvan IV Gegner in einem Steinkreis gefangen, was oft zum Tod des Gegners führt.

Der Reddit-User Freihl schließt seine Auflistung ab, indem er meint, Yunara sei einfach verdammt gut in allem, was man von einem ADC möchte.

Nach dem First Stand 2026 geht es mit der Season weiter. Die europäische Liga, die LEC, ist mitten im ersten Frühlings-Split.

Schon im Jahr 2025 veranstaltete Riot zusammen mit einigen Teams einen LEC-Roadtrip, um die Profi-Szene in die Heimat der Teams zu bringen. Auch im Jahr 2026 wird es wieder Roadtrips nach Frankreich und Spanien geben, bei denen die Teams Karmine Corp und Movistar KOI ihre Fans zum Mitfiebern einladen: Zwei der besten LoL-Teams aus Europa veranstalten bald eigene Events, wollen ihre Fans mitnehmen