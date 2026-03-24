Zwei der besten LoL-Teams aus Europa veranstalten bald eigene Events, wollen ihre Fans mitnehmen

Die Frühlings-Saison von League of Legends ist im vollen Gange. Jetzt möchte Riot zusammen mit zwei der besten Teams besondere Events auf die Beine stellen, bei denen die Fans im Vordergrund stehen sollen.

Was sind das für Events? Schon im Jahr 2025 gab es besondere Events während der europäischen Liga, der LEC. Dort hat Riot zusammen mit den teilnehmenden Profi-Teams sogenannte Roadtrips veranstaltet.

Diese Roadtrips kehren 2026 zurück und sollen ein besonderes Erlebnis für die Fans der Teams sein.

Welche Teams veranstalten die Roadtrips? Die Teams, die zusammen mit Riot die Events auf die Beine stellen, sind Karmine Corp und Movistar KOI.

Vom 24. April bis zum 26. April 2026 veranstaltet Karmine Corp ihren Roadtrip in Évry-Courcouronnes, einer Gemeinde im Süden von Paris. Dort treten die Teams Karmine Corp, Shifter, Natus Vincere und Fnatic in der Eventhalle Les Arènes de Grand Paris Sud gegeneinander an.

Vom 8. Mai bis zum 10. Mai 2026 veranstaltet Movistar KOI ihren Roadtrip in Madrid. Dort treten die Teams Movistar KOI, G2 Esports, Karmine Corp und GIANTX in der Madrid Arena gegeneinander an.

Die LEC-Community steht im Vordergrund

Was bedeutet das genau? Mit den Roadtrips möchten Riot und die beiden Teams die LEC-Community und Fans näher zusammenbringen. Dabei soll es vorrangig um die Identität, die Leidenschaft und die Kultur gehen, die sowohl die Teams als auch die Liga definieren.

Der Roadtrip von Movistar KOI beendet gleichzeitig den Frühlings-Split der LEC. Das bedeutet, die Matches werden die letzte Haltestelle für die Teams sein. Danach gibt es eine zweiwöchige Pause, bis die Playoffs weitergehen.

Wo gibt es Tickets? Für den Roadtrip von Karmine Corp vom 24. bis 26. April gibt es zwei Arten von Tickets.

Das Bronze- und Gold-Ticket beinhalten jeweils alle drei Tage des Events. Mit dem Bronze-Ticket für 96 Euro gibt es einen Platz weiter hinten. Das Gold-Ticket bringt euch nach vorne, wo die Spieler gegeneinander antreten, und kostet 145 Euro.

Die Tickets könnt ihr auf sites.weezevent.com finden (Website auf Französisch).

Für den Roadtrip von Movistar KOI vom 8. Mai bis 10. Mai soll es bald ebenfalls Tickets geben. Sobald die Seite online ist, werden wir den Link und die verfügbaren Tickets hier ergänzen.

Im Mai spielt auch das Team G2 Esports beim Roadtrip in Madrid mit. Dort ist einer der besten deutschen Spieler als Toplaner vertreten. Diese Rolle gilt oft als langweilig, doch BrokenBlade hat uns in einem Interview erklärt, weshalb das gar nicht stimme: Eine Position in LoL gilt als besonders langweilig, doch einer der besten Spieler aus Deutschland erklärt im Interview, warum das gar nicht stimmt