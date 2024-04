Exzellenter QLED-4K-TV von Sony zu einem unschlagbaren Preis verfügbar

Mit diesem QLED-4K-TV verirrt ihr euch in tolle Abenteuer, die lebensecht für euch erscheinen. Schnappt ihn euch im MediaMarkt-Angebot.

Der SONY BRAVIA XR-65A95L gehört aktuell mit zu den besten Fernsehern auf dem Markt und ist deswegen jeden Cent wert. Ihr profitiert nicht nur von einer stattlichen Bildschirmgröße, sondern auch von flüssigen Bildern und allerlei Smart-Funktionen. Spart jetzt und zahlt nur 3399€ statt 3999€. Wenn ihr diesem TV in eurem Zimmer habt, werdet ihr jedes Mal förmlich in eine neue Welt gezogen, also last euch das Angebot nicht entgehen.

Der QLED-4K-TV ist ein Titan unter allen Fernsehern

Das QLED-4K-Display liefert euch superscharfe Bilder, die sich regelrecht in euch einprägen und nicht mehr loslassen. QD-OLED-Panels liefern euch in etwa 200% mehr Helligkeit als ein herkömmlicher OLED-TV. Somit taucht ihr durch tiefe Schwarzwerte und lebensechten Farben noch besser in epischen TV-Serien wie Stranger Things oder Game of Thrones ein. Gerade durch eine Größe von 65 Zoll sind eure zukünftigen Erlebnisse eindrücklicher denn je.

Die Bildwiederholungsfrequenz von 100Hz ist optimal, wenn ihr eine Current-Gen-Konsole verwendet. Diese schaffen es nämlich, einige Spiele in bis zu 120Hz wiederzugeben. Auch bei Actionfilmen sind mehr Bilder pro Sekunde umso besser. Erlebt die ganze Rambo oder Fast & Furious Reihe auf einem anderen Niveau. Zudem verpasst ihr bei Sportübertragungen jeder Art kein Detail und könnt eure liebsten Sportler genaustens beobachten und mitfiebern.

Erlebt mit dem QLED-4K-TV exklusive Funktionen beim Gaming

Der Cognitive Processor XR des Fernsehers optimiert für euch die Bild- und Tonqualität in Echtzeit und passt sie an die jeweilige Szene an, um ein realistisches Seherlebnis zu gewährleisten. Die XR 4K Upscaling-Technologie skaliert Inhalte mit niedrigerer Auflösung auf 4K hoch, während die XR Super Resolution für grandiose Details sorgt.

Mit XR OLED Contrast Pro bietet dieses Gerät einen hohen Kontrastumfang und tiefe Schwarzwerte für ein beeindruckendes Bild. Die XR Triluminos Max Technologie erweitert den Farbraum und liefert zusätzlich lebendige und naturgetreue Farben.

Der TV liefert euch eine unglaubliche Vielfalt an tollen Farben

Der Fernseher unterstützt eine Vielzahl von HDR-Formaten wie Dolby Vision, HDR10 und HLG für eine verbesserte Helligkeit, Kontrast und Farbtiefe. Der Netflix Calibrated Mode optimiert die Bildqualität speziell für Netflix-Inhalte, während IMAX Enhanced euch ein eindrückliches Kinoerlebnis bietet.

Mit dem Betriebssystem Google TV erhaltet ihr Zugang zu etlichen Apps, Streaming-Diensten und Inhalten. Die Benutzeroberfläche ist einfach gestaltet und ermöglicht euch eine unbeschwerte Navigation durch das Angebot.

