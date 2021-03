Externe Festplatten und SSDs stark reduziert im Angebot bei Amazon

Amazon.de hat im Rahmen seiner Oster-Angebote aktuell unter anderem externe Festplatten und SSDs reduziert, darunter ein portables 5-TB-Modell von Seagate zum Bestpreis.

Das bietet das Modell: Die Seagate One Touch mit üppigen 5 TByte Speicherkapazität kommt im handlichen 2,5-Zoll-Format daher und ist per abwärtskompatiblen USB-A-3.0-Anschluss sofort an Windows-PCs und Macs einsatzbereit.

Dank Oberfläche aus gebürstetem Aluminium macht das lediglich 114,8 x 78 x 20,9 Millimeter messende Gehäuse mit gerade mal 226 Gramm Gewicht auch optisch was her und benötigt im Gegensatz zu größeren Modellen keine weitere Stromversorgung.

Abgerundet wird das Ganze von einer 2-Jahres-Garantie und einem Rescue Service-Plan zur Datenwiederherstellung für ebenfalls zwei Jahre, wobei mit dem Seagate Toolkit auch verschiedene Backup-Varianten verfügbar sind.

Seagate One Touch 5 TB zum Bestpreis von 93,99 Euro bei Amazon.de

Das sagen Nutzer: Während Tests im Netz zum hiesigen Modell Mangelware sind, sprechen die Bewertungen auf Amazon.de mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen in 27 Rezensionen eine recht eindeutige Sprache.

Gelobt werden dabei vor allem das gute Preis-Leistungs-Verhältnis bei zureichender Performance und die Verarbeitung, während keine vordergründigen Kritikpunkte herausgestellt werden.

Pro gute Perfomance

Preis-Leistungs-Verhältnis

edle Optik

sehr portabel Contra nicht die schnellste

Ersparnis: Amazon.de bietet die Seagate One Touch in Space-Grau mit 5 TB aktuell für versandkostenfreie 93,99 Euro an, wobei das Modell bisher nicht so günstig im Preisvergleich bei Geizhals.de gelistet war.

Dabei ist sie zum aktuellen Angebotspreis auch die derzeit günstigste externe Festplatte mit 5 TB, während sie bei anderen Händlern gegenwärtig erst ab rund 100 Euro zuzüglich Versand startet.

