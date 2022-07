ESO bringt mit nächstem Update kleine Änderungen am Kampf, die große Auswirkung haben könnten

The Elder Scrolls Online bekommt im August den nächsten DLC. In Lost Depths können die Spieler wie gewohnt zwei neue Dungeons erkunden. Gleichzeitig wird das Update 35 veröffentlicht, das Änderungen am Kampfsystem bringen soll. Obwohl diese Änderungen vermeidlich klein klingen, könnten sie große Auswirkungen haben.

Was wird am Kampf geändert? Im Kern werden nur zwei Dinge angepasst:

Der Schaden von leichten und schweren Angriffen skaliert künftig nicht länger mit Attributen.

Die Kampfeffekte, die etwa euren Schaden verstärken, halten künftig länger, damit ihr sie nicht ständig erneuern müsst und so Platz für andere Fähigkeiten in der Rotation habt.

Doch obwohl diese Änderungen vermeidlich klein klingen, könnten sie große Auswirkungen haben.

Schadensspitzen sollen kleiner und Rotationen leichter werden

Was steckt hinter den Änderungen am Kampfsystem? Im Fokus stehen Änderungen an dem Verweben von Fähigkeiten (engl. Weaving). Dabei geht es darum, mehrere Aktionen innerhalb einer Aktion auszuführen.

Der leichte Angriff hat etwa eine lange Animation. Unterbricht man diese Aktion etwa mit einem Waffenwechsel, kann man schneller eine Fähigkeit nutzen und muss nicht warten, bis die komplette Animation des Angriffs ausgeführt wurde. Das erhöht den DPS massiv.

Da jedoch nicht jeder das Weaving beherrscht, entsteht eine große Lücke zwischen den Top- und den normalen Spielern. Die Entwickler wollen diese Lücke reduzieren, indem der Schaden von leichten und schweren Angriffen standardisiert wird. Er skaliert künftig nicht mehr mit den Attributen.

Damit einher sollen Anpassungen an Sets, passiven Fähigkeiten und Klassen vorgenommen werden, um diesen Schandesverlust auszugleichen. Laut den Entwicklern kämen bei den besten Spielern derzeit etwa 15 % bis 20 % des Schadens allein durch leichte Angriffe zustande.

Des Weiteren werden die Kampfeffekte in ihrer Wirkdauer verlängert, insbesondere Schaden über Zeit, Verbesserungen von Schaden und Beeinträchtigungen. Einige Effekte werden dabei angepasst, damit sie mit erhöhter Dauer nicht zu stark werden.

Neues Update erscheint im August, bringt Dungeons und Änderungen am PvP

Was steckt in Lost Depths und dem Update 35? Im neuen DLC bekommt ihr Zugriff auf zwei Dungeons, die die gesamte Geschichte von High Isle und dem Vermächtnis der Bretonen vorantreiben sollen:

In der Erdwurz-Enklave betretet ihr das spirituelle Refugium der Druiden, die jedoch vom Feuersangzirkel attackiert wurden.

In den Kentertiefen erkundet ihr einen Teil des abkäischen Meeres, in dem Schiffe immer wieder spurlos verschwinden.

Für Lost Depths müsst ihr jedoch wahlweise Kronen ausgeben oder ein aktives ESO-Abo besitzen.

Das Update 35 wird für alle Spieler veröffentlicht, ganz unabhängig von den ESO-Inhalten, die ihr besitzt. Dieses Update bringt zwar keinen neuen Content, dafür einige Anpassungen:

Es werden neue Mini-Events für Schlachtfelder eingeführt, etwa ein Wochenende mit Bonus-Allianzpunkten. Außerdem soll der Erfahrungsgewinn im PvP generell verbessert werden.

Die Balance wird angepasst.

Beim Kampfsystem werden das Verwerben und die Kampfeffekte überarbeitet.

Was könnte an der Balance verändert werden? Derzeit ist noch nicht bekannt, was genau an der Balance geändert wird. Allerdings rechnen die Spieler fest mit einem Nerf für den Eichenseelenring, der derzeit das PvP zerstört.

Dabei hoffen viele, dass nur der PvP-Aspekt angepackt wird. Denn im PvE macht das Item eine gute Figur und ist perfekt für Solo-Spieler. Einige haben jedoch Angst, dass das Item insgesamt so schwach wird, dass es auch im PvE keine Bedeutung mehr hat.

Wann erscheinen das DLC und das Update 35? Der Release von Lost Depths findet am 22. August für PC und Mac und am 9. September für Xbox und PlayStation statt.

Was sagt ihr zum kommenden DLC und vor allem zu den Kampfänderungen? Kommen diese gut bei euch an?

