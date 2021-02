Epic versucht seit ein paar Jahren den eigenen Store als Konkurrenz zu Steam zu etablieren. Dazu setzten sie auf exklusive Titel. In den kommenden 2 Jahren sollen einige Exklusives kommen, wie Epic jetzt verriet.

Was hat Epic angekündigt? Gegenüber der Webseite PCGames äußerte ein Mitarbeiter von Epic, dass „in den nächsten 2 Jahren mehr Exklusivtitel ins Angebot kommen, als bisher veröffentlicht wurden“.

Seit dem Start des Epic Stores gab es laut GameStar über 100 Titel, die entweder zeitlich begrenzt oder sogar dauerhaft exklusiv für den Shop erschienen. Unter diesen befanden sich Spiele wie Assassin’s Creed Valhalla, Borderlands 3 oder Metro: Exodus.

Diese Aussage bedeutet im Grunde, dass über 100 weitere exklusive Titel geplant sind. 21 dieser Titel sind jetzt schon bekannt. Wir werden sie kurz im Artikel vorstellen.

Ein Duell seit einigen Jahren: Epic Games (Sweeney – links) vs. Steam (Newell – rechts).

Warum macht Epic das überhaupt? Epic möchte nach eigener Aussage das Monopol von Steam zerstören. Denn die Plattform ist ein wichtiger Ort für Spiele-Releases geworden, nimmt jedoch 30 % der Einnahmen im Gegenzug.

Anfang 2019 erklärte Epic-Chef Tim Sweeney, dass sie auf exklusive Deals verzichten würden, wenn Steam den Entwicklern mehr von ihren Einnahmen überlasse. Sie würden dann sogar ihre eigenen Spiele bei Steam veröffentlichen.

Doch der Kampf gegen Steam läuft schleppend. Zuletzt musste Epic zudem eine Niederlage einstecken. Das Spiel des Jahres 2020 auf Steam ist Red Dead Redemption 2, ein Titel, für den Epic vorher die Exklusivrechte hatte, jedoch auf Steam trotz Verzögerung stärker lief.

21 Titel, die wohl exklusiv im Epic Store erscheinen werden

Bisher sind 21 Titel bekannt, die voraussichtlich exklusiv in den Epic Store kommen sollen. Exklusiv bedeutet oftmals aber, dass sie nur nicht zu Steam kommen. Manche dieser Titel gibt es für Konsolen und manche erscheinen zudem in hauseigenen Shops wie dem Ubistore. Zudem sind einige Titel in der Exklusivität zeitlich begrenzt.

Diese Multiplayer-Titel kommen in den Epic Store:

Die folgenden Singleplayer-Spiele sind bereits bekannt:

Kena: Bridge of Spirits – Ein Action-Adveture

Darkest Dungeon 2 – Ein rundenbasiertes Taktikspiel

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy – Ein roguelike ARPG

Solar Ash – Ein Jump’n Run

The Eternal Cylinder – Ein Open-World Survival-Spiel

Prince of Persia: The Sands of Time Remake – Ein Action-Adventure

Oddworld: Soulstorm – Ein Plattformer

Saturnalia – Ein Survival-Horror-Spiel

Vampire: The Masquerade Swansong – Ein Rollenspiel

The Wolf Among Us 2 – Ein Action-Adventure

Jett: The Far Shore – Ein Action-Adventure

Zusätzlich kündigte Epic bereits 4 neue Spiele an, die sie selbst rausbringen oder publishen wollen. Zu diesen ist aber noch nichts bekannt.

Was sagt ihr zu den Spielen? Habt ihr Interesse an ihnen und werdet ihr sie über Epic spielen? Wie steht ihr generell zu dem Thema „Epic Exklusives“? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

