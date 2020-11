Seit dem gestrigen 19. November könnt ihr euch das Weltraum-Onlinespiel Elite Dangerous gratis über den Epic Games Store herunterladen. Wir stellen euch das Spiel vor.

Wie kommt ihr an Elite Dangerous? Ihr braucht einen Account im Epic Games Store und legt das Spiel anschließend über die Produktseite und den Button „Holen“ in eure Spielebibliothek.

Von dort aus könnt ihr Elite Dangerous dann herunterladen, installieren und spielen – und zwar so lange ihr wollt. Ihr müsst euch das Spiel nur bis spätestens 26. November um 16:59 Uhr holen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Elite Dangerous wird regelmäßig erweitert. 2021 kommt das Addon Odyssey.

Eine Sandbox im Weltraum

Was genau hat das Weltraumspiel zu bieten? Es handelt sich um den aktuellen Teil der langlebigen Elite-Reihe, die 1984 ihren Anfang nahm. Ihr übernehmt die Rolle eines Piloten, der eine riesige Galaxis erkundet. Ob ihr Händler, Pirat oder Forscher sein wollt, liegt dabei ganz an euch. Während eurer Reisen trefft ihr andere Spieler, mit denen ihr interagieren könnt. Auch Kämpfe untereinander sind möglich.

Mit der Zeit kommt ihr durch Handel oder Missionen an Geld und könnt euer Schiff erweitern oder euch neue, bessere Raumschiffe kaufen. Die Story wird regelmäßig mit Addons und Updates fortgesetzt. So kamen die Thargoiden ins Spiel, ein Alienvolk, gegen das Krieg geführt wird. Seit dem Addon Horizons, das Ende 2015 erschien, ist es sogar möglich, Planeten mit einem Fahrzeug zu erkunden. Dieses Addon könnt ihr euch sogar ebenfalls kostenlos holen.

Spieler schreiben in Elite Dangerous gerne ihre eigenen Geschichten. Beispielsweise versuchen manche, so weit wie möglich ins All zu fliegen, um zu sehen, was sie dort erwartet. Es kommt dabei immer wieder vor, dass ihnen der Treibstoff ausgeht, was dann zu interessanten Rettungsaktionen führt.

Für wen lohnt sich Elite Dangerous? Mögt ihr Sandbox-Spiele, die euch große Freiheiten bieten und in denen ihr eure eigene Geschichte schreiben könnt? Dann bietet euch Elite Dangerous die perfekte Spielwiese. Darüber hinaus solltet ihr natürlich Science Fiction mögen und in Spielen gerne mit Raumschiffen durchs All düsen sowie euch Gefechte zwischen den Sternen liefern wollen.

Wie sieht die Zukunft des Spiels aus? Die Entwickler planen mit weiteren Updates. Mit Odyssey ist ein großes Addon geplant, das im Frühjahr 2021 erscheinen soll. Mit diesem könnt ihr auf Planeten landen und dort aus euren Schiffen aussteigen. Ihr erkundet die fremden Welten dann zu Fuß und es kommt sogar zu Shooter-Gefechten. So wird Elite Dangerous immer mehr zu einem Weltraum-MMO, das dem kommenden Star Citizen durchaus Konkurrenz macht.

Habt ihr euch Elite Dangerous schon geholt? Gefällt euch das Weltraumspiel?