Die Fuel Rats haben im Weltraum-MMO Elite Dangerous bereits 70.000 Spieler gerettet. Doch wer sind sie überhaupt?

Was wird in Elite Dangerous gefeiert? Die Spieler lassen derzeit die Organisation Fuel Rats hochleben, weil diese inzwischen 70.000 Piloten im Weltraum-MMO vor dem sicheren virtuellen Tod gerettet haben.

Die Fuel Rats haben Treibstoff, den ihr braucht

Wer sind die Fuel Rats überhaupt? Die Fuel Rats sind eine aus Spielern von Elite Dangerous bestehende Organisation, die 2015 ins Leben gerufen wurde. Denn immer wieder stranden Spieler in den Weiten des Alls, da sie nicht auf genügend Treibstoff geachtet haben.

Damit diese Piloten nicht ihr oft wertvolles Schiff aufgeben müssen, haben sich die Fuel Rats formiert. Sie planen Rettungsmissionen in die abgelegensten Winkels der Galaxie, um den Gestrandeten lebensnotwendigen Sprit zu bringen, damit diese zumindest die ersten Außenposten der Zivilisation erreichen, um dort selbst auftanken zu können.

Dies hat bereits zu sehr spektakulären Rettungsaktionen geführt. 2017 beispielsweise musste in einer 48-stündigen Aktion die Pilotin Cmdr. Perersa gerettet werden.

Spieler von Elite Dangerous konnten diese Rettung live verfolgen. Perersa wollte einen neuen Rekord aufstellen und so weit ins All fliegen, wie noch keiner zuvor. Allerdings ging unterwegs der Sprit aus und Perersa strandete dort, wo sonst niemand hinkommt.

Die Fuel Rats organisierten Hilfe, was sie selbst an die Grenzen brachte. Dennoch klappte es und Perersa wurde gerettet.

Solche Aktionen haben dafür gesorgt, dass die Fuel Rats zu einer festen und angesehenen Institution von Elite Dangerous geworden sind. Spieler wissen, dass sie sich an diese Organisation wenden können, wenn mal bei der Erkundung des Weltalls etwas schiefläuft und Treibstoff benötigt wird.

Wie wendet man sich an die Fuel Rats? Seid ihr in Elite Dangerous im All gestrandet, dann müsst ihr über die Website der Organisation um Hilfe rufen.

Rechnet damit, dass ihr nicht sofort gerettet werdet. Die Organisation eines Rettungsplans kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Die guten Jungs im Weltraum eilen zu Hilfe

Wie geht die Gruppe vor? Je nach Position des Gestrandeten machen sich in der Regel gleich mehrere vollgetankte Schiffe der Rats auf den Weg in Richtung des Spielers, der gerettet werden soll und bilden eine Art Treibstoff-Transport-Kette. Das letzte Schiff soll dann mit so viel Sprit beim Gestrandeten ankommen, dass dieser genug Sprit abzwacken kann, um in Sicherheit zu fliegen. Der Retter soll aber natürlich ebenfalls noch so viel im Tank haben, um sicher zurückzukommen.

Was kostet eine Rettung? Ihr könnt mit den Fuel Rats einen individuellen Betrag ausmachen. Seid ihr knapp bei Kasse, findet man sicher trotzdem eine Lösung. Denn die Organisation sieht sich als die „Guten“ in Elite Dangerous und möchte so viele Spieler wie möglich retten.

Klappt das immer? Nein. Auch die Fuel Rats haben Grenzen. Bisher konnten laut der Website der Organisation 2.823 Spieler nicht gerettet werden. Bei momentan 70.297 erfolgreichen Operationen ist das aber ein vertretbarer Schnitt.

Habt ihr vielleicht schon mal in Elite Dangerous die Hilfe der Fuel Rats in Anspruch nehmen müssen? Erzählt doch von euren Erlebnissen.