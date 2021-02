Epic-Chef will weiter gegen Apple kämpfen, auch wenn er dadurch viel Geld verliert

In einem Interview mit CNN hat Tim Sweeney über die Klage mit Apple gesprochen. Dabei betonte der Epic-Chef, dass er die Industrie verändern möchte, auch wenn es zeit- und kostenintensiv sei.

Was ist da los? Im August 2020 hat Epic beschlossen, die Währung V-Bucks in Fortnite direkt in der iOS-Version des Spiels zu verkaufen. Zuvor musste die Währung über den App Store gekauft werden, was zusätzliche Gebühren mit sich brachte, die an Apple gingen. Die Rede ist von 30 % des Umsatzes.

Apple warf Fortnite deshalb aus dem App Store und auch Google zog nach.

Daraufhin verklagte Epic Games Apple und auch Google.

Es folgte ein Streit, bei dem Apple alle Entwickler-Accounts von Epic-Entwicklern schloss. Das betraf auch Spiele und Entwickler, die die Unreal Engine von Epic nutzten.

Ein Gericht jedoch entschied, dass dieses Verhalten unrechtmäßig sei, woraufhin diese Entwickler wieder freigeschaltet wurden.

Fortnite ist weiterhin nicht im App Store oder dem Play Store zu finden. Wie ihr Fortnite auf iOS trotzdem spielen könnt, verraten wir hier.

Die Verfahren zwischen Apple bzw. Google und Epic laufen derzeit noch.

Warum macht Epic das überhaupt? Tim Sweeney ist der Chef von Epic und besitzt gleichzeitig einen großen Anteil an der Firma. In seinen Augen kämpft er mit Epic für das Recht von Indie-Entwicklern auf ihre Einnahmen und gegen Monopolisten.

In einem Interview mit CNN erklärte er, dass der Kampf einiges koste und wohl kaum eine andere Firma sich dies leisten könne.

Sweeney ist optimistisch, dass Epic die Branche verändern kann

Was sagt Sweeney genau? Schon zuvor hatte sich der Chef von Epic zu der Klage geäußert. Dabei verglich er den Streit zwischen seiner Firma und Apple mit der Bürgerrechtsbewegung. Dafür handelte sich Sweeney viel Kritik ein.

Doch auch im neuen Interview betonte er, wie wichtig der Kampf zwischen Epic und Apple sei. Er fürchtet eine dystopische Zukunft, in der wenige Konzerne den gesamten Markt beherrschen und nur noch auf Profit schauen.

Er sieht sich in einer Rolle, in der er mit Epic die Branche verändern könne:

Es ist „Epic“ für Veränderungen zu kämpfen oder darauf zu drängen und damit Erfolg zu haben, und das ist gar nicht so ungewöhnlich. Wir haben das schon oft gemacht und jeder in der Branche hat oft davon profitiert.

Epic kämpft dabei nicht nur gegen Apple und Google, sondern auch gegen Steam. Zuletzt gaben sie bekannt, mehr als 100 Titel exklusiv für den Epic Store zu bringen. Damit wollen sie gegen den Konkurrenten Steam kämpfen, der in ihren Augen ebenfalls zu viele Einnahmen von den Entwicklern beansprucht.

Welche Risiken trägt Epic? In dem Interview betont Sweeney, welcher Aufwand und welche Risiken hinter der Klage stecken:

Wir sind immer noch ein sehr unabhängiges Unternehmen, das nicht den öffentlichen Märkten verpflichtet ist, in denen wir ständig steigende Gewinne vorweisen müssen. Und so ein Kampf wie dieser [mit Apple und Google], bei dem wir ein Jahr lang oder länger Geld verlieren, würde niemals toleriert werden. Wir haben also die finanzielle Unabhängigkeit, das zu tun.

Tatsächlich soll die Zahl der täglich aktiven Nutzer auf iOS im September bereits um 60 % zurückgegangen sein.

Zudem sprangen Epic einige Entwickler ab, die zuvor in der Unreal Engine ihre Spiele umsetzen wollten. Die Engine wurde von Epic entwickelt und ist ein Faktor für Einnahmen.

So twitterte beispielsweise Ryan Engel im Dezember 2020, dass seine Firma ein geplantes Spiel nicht in der Unreal Engine umsetzen wolle. Es bestehe ein Risiko, dass es von Apple gebannt wird:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Sweeney erklärte in dem Interview, dass einige Entwickler Angst vor den Maßnahmen von Apple hätten. Doch Epic würde trotz dieser Einschränkungen weiter kämpfen.

Apple sieht Klage als PR-Maßnahme

Was sagt eigentlich Apple? Apple äußerte sich bereits Mitte September zu den Klagen und der Situation mit Epic. Damals hieß es, dass die gesamte Klage eine PR-Kampagne sei, um das schwächelnde Fornite zu retten.

In dem 37-seitigen Brief an das Berzirksgericht heißt es unter anderem, dass „Epic seine eigenen Kunden als Geiseln nehme, um so mehr Hebelwirkung in dem Geschäftsstreit zu haben.“

Wie geht es mit den Klagen weiter?

Die Klage zwischen Epic und Apple soll im Mai ausgetragen werden.

Google wiederum soll beantragt haben, die für den 18. Februar geplante Anhörung abzuweisen.

Ihr könnt euch noch weitere Details zu der ganzen Situation hier durchlesen: Das steckt hinter Fortnite 1984, dem Angriff auf Apple und #FreeFortnite.