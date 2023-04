Der milliardenschwere Chef von Epic schimpft auf Twitter über „coole Kids, die uns Nerds in der Schule ausschlossen“

Tim Sweeney hat nicht nur an Twitter etwas auszusetzen, den Epic-Konkurrenten Steam kritisierte er unlängst in einem Telefonat. Denn auch von Steam fühlt er sich ausgeschlossen, die würden ihren größeren Marktanteil ausnutzen. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Wie kam das an? Nicht besonders gut. In den Kommentaren versuchten zahlreiche Twitter-Nutzer, Sweeney zu erklären, warum seine Einschätzung des alten Verifizierungssystems nicht ganz treffend war.

Was hat Tim Sweeney zu sagen? Der Epic-CEO störte sich an der #BlockTheBlue-Kampagne und erklärte, die Nutzer dahinter seien “Versager und Schlägertypen”, die “coolen Kids”, die “uns Nerds” schon in der Schule ausgeschlossen hätten.

In die Diskussion um die Verifizierung schaltete sich nun auch Tim Sweeney, der Chef von Epic Games, ein. Am 22. April setzte er eine Reihe von Tweets ab, als Reaktion auf den Hashtag #BlockTheBlue. Bei dem Hashtag handelte es sich um den Vorschlag, Nutzer, die bereit sind, monatlich für die Verifizierung zu bezahlen, einfach zu blockieren.

Dann kündigte Elon Musk an, die alten “Legacy Verifizierungen” zu entfernen, was ab dem 20. April zwar umgesetzt, jedoch mittlerweile zum Teil schon wieder rückgängig gemacht wurde. Das Hin-und-Her sorgte übers Wochenende für viel Verwirrung und zahlreiche Diskussionen.

Was ist das Problem an dem System? Kritiker des Verifizierungssystems auf Twitter bemängeln, dass der blaue Haken bestimmten Menschen vorbehalten ist und halten das für eine Art Bevorzugung.

