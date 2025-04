Total War: Warhammer 3 hat strunzdumme Computer-Gegner, will jetzt endlich was dagegen tun

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Wobei auch der noch so freundliche Mensch wohl sagen muss, dass die Vorzeichen für Marathon aktuell schlecht stehen. Dass gerade von einem Entwickler von 2 legendären Flops wie Concord und WildStar jetzt solche Worte kommen, hat eine gewisse Ironie. Da hätte man sich nette Worte von dem Balatro-Entwickler oder Swen Vincke von Baldur’s Gate 3 gewünscht: Warum ist Concord so schlimm auf Steam und PS5 gescheitert und hat Sony 250 Millionen $ für eine woke Katastrophe verbrannt?

Das steckt dahinter: So Nachrichten rufen in Erinnerung, dass Menschen hinter den Spielen stecken, die oft so harsch beurteilt werden. Ein Entwickler von Dragon Age hatte sich im Februar 2025 darüber beschwert, welche Häme auf Game-Designer einprasselt.

Im Gespräch kommt dann heraus, dass der arme Entwickler nicht nur an Concord gearbeitet hat, sondern auch am glücklosen MMORPG WildStar.

Niemand fühlt sich so schlecht wie die Leute, die Zeit investiert haben in der Hoffnung, dass ihr Spiel die weltweiten Massen an Gamern unterhält.

In einem neuen Anime reden die Charaktere Deutsch, aber so, wie Japaner sich Deutsch vorstellen

Das ist die Situation: Sony hat den Entwickler Bungie für 3,5 Milliarden US-Dollar gekauft. Deren neuer Extraction-Shooter Marathon soll im September 2025 erscheinen, steht aber jetzt schon in der Kritik: Den Fans des PvE-Shooters Destiny leuchtet nicht so recht ein, warum Bungie jetzt einen PvP-Shooter entwickelt. Davon gibt es doch schon genug.

Na, das wird Bungie aber weiter helfen. Ein Entwickler des PS-Flops Concord und des MMORPG-Flops WildStar, der Artist Stephan William, äußerte sich am 14. April im Subreddit von Marathon und unterstützt Bungie ausdrücklich. Der Extraction-Shooter steht schon schwer in der Kritik und wird bereits Monate vor dem Release mit Sonys Millionengrab Concord verglichen.

