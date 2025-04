Bungie warnt seine Stammspieler: Marathon wird kein Destiny 3

In Nice Day for Fishing ist nicht der Ritter, sondern der Angler der große Held, der die Welt beschützen muss.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Das ist das Problem: Die Frage ist, wie viele Spieler in Destiny wirklich das PvP und die Sandbox-Erfahrung mögen. Bungie hat 2015 mal eine Statistik herausgeben, in welchen Bereichen die Spieler von Destiny 1 Zeit mit dem Spiel verbringen. Die 4 PvE-Aktivitäten Story, Patrouillen, Strikes und Raids nahmen da die weitaus meiste Zeit ein, die PvP-Aktivitäten waren vielleicht 10-15 %. Die Zeit-Verteilung dürfte bei Destiny 2 ähnlich aussehen.

Die Entwickler hinter Destiny 2 arbeiten jetzt an Marathon , einem neuen Shooter, aber sie machen schon vor Release deutlich, dass sich Spieler von Destiny überlegen sollten, das Game zu kaufen. Offenbar spricht man nur einen kleinen Teil der bestehenden Spieler von Destiny 2 an, jene, die PvP mögen.

