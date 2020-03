Das Studio Gamepires entwickelt das Survival-MMO SCUM auf Steam. Doch jetzt erlebten die Mitarbeiter ihr eigenes Survival-Szenario. Neben den Einschränkungen durch das Coronavirus verwüstete ein Erdbeben das Studio. Trotzdem wurde ein neues Update veröffentlicht.

Was ist passiert? Die Spieleschmiede Gamepires hat ihren Sitz in Zagreb, der Hauptstadt von Kroatien. Dort entwickeln sie das Survival-MMO SCUM, das besonders hart sein soll und sich derzeit im Early Access auf Steam befindet.

In Kroatien ist das öffentliche Leben, wie in vielen anderen Ländern auch, durch Corona jedoch fast vollständig zum Erliegen gekommen. Am 22. März kamen erschwerend mehrere Erdbeben bis zur Stärke 5,5 dazu.

Die Mitarbeiter teilten einige Screenshots von ihren Büros in einem Beitrag, in dem gleichzeitig die neuesten Patch Notes veröffentlicht wurden. Trotz der schwierigen Zeiten liefern die Entwickler also neue Inhalte ab.

So sah es nach den Erdbeben im Büro der Entwickler aus.

Was sagen die Entwickler? In einem Statement teilten die Entwickler ihrer Community mit, dass es ihnen gut geht. Jedoch soll dies nicht überall in Zagreb der Fall sein:

Hallo Leute, bevor wir zu den Patch Notes kommen, hier noch eine Nachricht von Gamepires. Die kroatische Hauptstadt Zagreb wurde vom stärksten Erdbeben der letzten 140 Jahre heimgesucht. Wir bei Gamepires sind glücklicherweise alle in Sicherheit, aber viele Menschen haben ihre Häuser verloren und ein Teil der zerstörten Infrastruktur wird immer noch repariert. Unsere Gedanken sind bei allen, die von dem Erdbeben betroffen waren.

SCUM simuliert eine realistische Gefängnis-Show

Was ist SCUM? SCUM ist ein Survival-Spiel, das ein wenig an Hunger Games erinnert. Ihr seid ein Gefangener und werdet in eine Arena geworfen, in der ihr gegen andere Gefängnisinsassen ums Überleben kämpft. Natürlich zur Unterhaltung der Zuschauer.

Genau wie in Hunger Games könnt ihr Sponsoren gewinnen, die euch mit Items unterstützen.

Neben den feindlichen Spielern macht euch auch der Hunger zu schaffen. Ihr müsst jedoch aufpassen, dass ihr euch nicht überfresst, denn das macht euch langsamer und kann sogar zum Herzinfarkt führen.

In SCUM seid ihr ein Gefängnisinsasse und kämpft gegen andere Gefangene.

Was brachte das Update? Das neue Update brachte vor allem viele kleine Änderungen:

Es wurde ein Minispiel zum Entschärfen von Bomben eingeführt

Bestimmte Items lassen sich nun im Inventar stapeln

Nähzeug zum Reparieren der Kleidung

Etliche „Quality of Life“-Änderungen und Bugfixes

Eine Atemschutzmaske als kosmetischer Gegenstand

Die kompletten Patch Notes und weitere Bilder zu den Erdbeben findet ihr auf Steam.