Morgen endet das Valentinstags-Event in Pokémon GO – Wie geht es weiter?

In Pokémon GO sind die letzten Stunden des Valentinstags-Events angebrochen. Wie geht es dann am Dienstag weiter und welches Event startet als Nächstes? Erfahrt es hier auf MeinMMO.

Wie lange läuft das Valentinstags-Event? Das bunte Event zum Valentinstag startete in Pokémon GO am 10. Februar. Schon am 14. Februar, also am Valentinstag, endet es um 20:00 Uhr.

Für die nächsten Tage stehen Rampenlicht- und Raid-Stunden an. Auch der Start der Vorbereitungs-Woche der Johto-Tour fällt auf die nächsten Tage. Wir zeigen euch in der Übersicht, was als Nächstes auf dem Plan steht.

Die nächsten Events bei Pokémon GO

Das bringt die kommende Woche:

Dienstag, 15. Februar: Rampenlicht-Stunde mit Smogon Mega-Raids mit Ampharos beginnen

Mittwoch, 16. Februar: Raid-Stunde mit Deoxys Raids mit Deoxys in der Normalform beginnen – Bis zum 19. Februar Ab jetzt gibt es bis zu zwei kostenlose Raid-Pässe pro Tag (Bis zum 1. März)

Freitag, 18. Februar: Event zur Vorbereitung auf Johto-Tour startet

Samstag, 19. Februar: Raids mit Deoxys in der Angriffsform laufen – Bis zum 22. Februar

Rampenlicht-Stunde: Während der Rampenlicht-Stunde mit Smogon erhaltet ihr einen Bonus auf Erfahrungspunkte. Für das Fangen von Pokémon bekommt ihr die doppelte Menge EP.

Das Event lohnt sich also vor allem für die Spieler, die sich noch auf dem Weg auf Level 50 in Pokémon GO befinden.

Zwei kostenlose Raid-Pässe: Bis zum 1. März erhaltet ihr täglich durch das Drehen von Fotoscheiben an Arenen bis zu zwei kostenlose Raid-Pässe (keine Fernraid-Pässe). Nutzt das aus, um euch ein paar starke Pokémon aus Raids zu sichern.

Vorbereitungs-Event auf die GO Tour: Johto: Dieses Event läuft vom 18. bis zum 25. Februar. Also bis einen Tag vor dem Start der großen Johto-Tour am 26. Februar.

Viele Informationen zu diesem Event gibt es bisher noch nicht. Niantic verriet bereits, dass sich dabei alles um Pokébälle drehen soll. Für euch also eine gute Möglichkeit, euch auf viele Fänge vorzubereiten. Wir empfehlen euch, für das Event viel Platz in eurer Pokémon-Sammlung zu schaffen, sodass ihr den Tag größtenteils mit Fangen verbringen könnt. Dazu sind mehrere Hundert Bälle nötig. Wer den Tag der Johto-Tour stark nutzen will, sollte mindestens 600 Bälle dabeihaben.

Auf welches der nächsten Events freut ihr euch? Oder ist bei euch die Luft raus? Wir haben euch gefragt, wie oft ihr noch Pokémon GO spielt.