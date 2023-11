Top-Titel von EA jetzt drastisch reduziert: Spart mehr als die Hälfte bei FC 24, Jedi Survivor & mehr

Da kann der Winter gerne kommen: Mit diesen Amazon-Angeboten für einige der besten Games von EA seid ihr während der kalten Jahreszeit bestens unterhalten.

Von Weltraumschlachten über Fußball zu Couch-Koop: Bei diesem Sale ist für jeden etwas dabei. Amazon hat einige der besten Games der letzten Jahre von EA im Angebot und das teilweise für weniger als 10€. Damit ihr nicht lange suchen müsst, findet ihr hier die Titel, die sich besonders lohnen.

EA SPORTS FC 24

Der Nachfolger der beliebten FIFA-Reihe bietet euch neue Features und Gameplay, die euch begeistern werden. Ihr könnt euren eigenen Verein gründen, eure Spieler individuell gestalten, online gegen andere antreten und spannende Turniere bestreiten. EA SPORTS FC 24 ist so realistisch, dass ihr euch wie auf dem Rasen fühlen werdet. Aber Vorsicht: Das Spiel macht süchtig! Schnappt es euch jetzt mit 50% Rabatt für nur noch 34,99€.

Star Wars Jedi: Fallen Order & Survivor

Wenn ihr Star Wars-Fans seid, dann solltet ihr euch die beiden Spiele Star Wars Jedi: Fallen Order und Survivor nicht entgehen lassen. Beide sind bei Amazon im Angebot für PC und bieten euch spannende Abenteuer in einer weit, weit entfernten Galaxis. In Fallen Order schlüpft ihr in die Rolle eines jungen Padawans, der dem Jedi-Orden nach der Order 66 treu geblieben ist. Ihr müsst euch vor den imperialen Truppen verstecken, neue Fähigkeiten erlernen und euer Lichtschwert meistern. In Survivor wird die Geschichte rund um Cal Kestis fortgesetzt. Beide Spiele bieten euch eine packende Story, atemberaubende Grafik und ein innovatives sowie herausforderndes Kampfsystem. Fallen Order bekommt ihr jetzt für nur noch 9€, das erst vor wenigen Monaten erschienene Survivor ist im Angebot für 41,99€.

F1 2023

Das ist die beste Gelegenheit, um in die Welt der Formel 1 einzutauchen und eure Rennfahrer-Träume zu verwirklichen. F1 23 bietet euch viele neue Features und ein verbessertes Gameplay, die euch begeistern werden. Zum Beispiel könnt ihr euer eigenes Team gründen, euren Wagen anpassen, mit anderen Spielern online konkurrieren und vieles mehr. Außerdem ist die Grafik so realistisch, dass ihr euch wie auf der echten Rennstrecke fühlen werdet. Im Sale kostet die Standard Edition nur noch 27,99€, die Deluxe Edition gibt es für ein paar Euro mehr für 35,99€.

Genialer (Couch-)Koop: It Takes Two & A Way Out

Ihr seid auf der Suche nach einem spannenden Koop-Abenteuer für euch und euren Partner oder besten Freund? Dann gibt es zwei tolle Spiele für euch im EA Games Sale: It Takes Two und A Way Out. Beide Spiele sind von dem schwedischen Studio Hazelight, das sich auf Koop-Spiele spezialisiert hat. In It Takes Two spielt ihr ein Ehepaar, das in Puppen verwandelt wird und nun gemeinsam eine magische Welt erkunden muss, um ihre Beziehung zu retten. Dabei erwarten euch jede Menge kreative Herausforderungen, lustige Dialoge und emotionale Momente. Im Sale für jetzt nur 11,99€.

In A Way Out müsst ihr als zwei Gefängnisinsassen zusammenarbeiten, um aus dem Knast auszubrechen und eure Freiheit wiederzuerlangen. Dabei erlebt ihr eine packende Geschichte, die euch vor schwierige Entscheidungen stellt und euch immer wieder überrascht. Beide Spiele sind so konzipiert, dass ihr sie nur zu zweit spielen könnt, entweder online oder auf der Couch. Das macht sie zu einem idealen Geschenk für euch und eure Freunde oder Partner, denn ihr werdet garantiert viel Spaß haben und unvergessliche Erinnerungen schaffen. Für gerade mal 4,49€ könnt ihr euch den Titel sichern.

Übrigens: Es muss nur eine Person eines der Spiele kaufen. Der Koop-Partner kann auch online ohne Extrakosten mitspielen.

Die besten Schnäppchen und Angebote findet ihr immer in unserer Deal-Übersicht. Hier stellen wir euch jeden Tag Rabatt-Aktionen und Neuerscheinungen aus den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia ausführlich vor. Schaut doch mal rein!