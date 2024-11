EA FC 25: Black Friday startet mit Best-of-TOTW, bringt 72 Spezialkarten und tägliche Belohnungen

Der Black Friday in EA FC 25 ist bereits am Mittwochabend (27. November) gestartet. Ab sofort könnt ihr in Ultimate Team gleich 72 der besten, bisher veröffentlichten Team-of-the-Week-Spieler (TOTW) ziehen. Was euch sonst noch rund um den Black Friday erwartet, lest ihr auf MeinMMO.

Das ist das Best-of-TOTW: Schon fast traditionell ist Rahmen des Black-Friday-Events ein Best-of-TOTW mit den bisher besten Spielern aus den Team of the Weeks 1 bis 9 erschienen. Bis zum 6. Dezember könnt ihr gleich 72 TOTW-Profis aus Packs ziehen.

Zum Vergleich: Das Best-of-TOTW in FC 24 bestand aus nur 14 Profis.

Als Highlights erwarten euch in FC 25 folgende 10 Spieler, die über 150.000 Münzen wert sind:

Raphinha

Valverde

Théo Hernández

Bellingham

Matheus Cunha

Salah

Haaland

Son

Graham Hansen

Vinícius Júnior

Was erwartet euch noch zum Black Friday in Ultimate Team? Black Friday in EA FC war die letzten Jahre ein sehr schnelllebiges Event, welches teilweise im Stundentakt neue Squad Building Challenges (SBCs) veröffentlichte. Bereits jetzt könnt ihr in den ersten Flash-SBCs einige starke Packs für die nächsten Event-Tage sammeln.

Außerdem hat EA einen Terminplan für die nächsten beiden Tage veröffentlicht:

Tägliche Belohnungen, 10-Coins-Packs und starke Upgrades

Tagesanmeldungs-Upgrade

Im Menü, genauer gesagt, in den SBCs werdet ihr für den täglichen Log-In belohnt. Das Tagesanmeldungs-Upgrade gibt euch im Tausch für einen Bronze-Spieler ein Gold-Pack im Wert von 5.000 Münzen direkt als Belohnung für den Abschluss der SBC.

Außerdem warten in den Zielen weitere Extra-Belohnungen für jede abgeschlossene Tagesanmeldung auf euch. Schließt ihr die tägliche SBC sogar an 6 Tagen ab, wartet noch ein Gruppen-Bonus im Wert von 100.000 Münzen.

10-Coins-Packs im Shop

Passend zum täglichen Tagesanmeldungs-Upgrade gibt es im Shop jeden Tag kleine Goldspieler-Packs, die nur 10 Münzen kosten. Diese fast geschenkten Packs solltet ihr täglich öffnen. Mit etwas Glück zieht ihr vielleicht eine der zahlreichen Spezialkarten.

Starke Upgrade-SBCs

Zudem stehen euch starke Upgade-SBCs zur Verfügung. Bislang könnt ihr zum Beispiel ein 81+-Doppel-Upgrade oder ein 83+-Dreifach-Upgrade abschließen (3-mal täglich).

Zusätzlich gibt es ein zweifach wiederholbares Max.-87-Basis-Icon-Upgrade. Hier könnt ihr eure besten Spieler aus den übrigen Upgrade-SBCs eintauschen und auf eine wertvolle Icon hoffen.

Damit seid ihr über den Start und die Inhalte des Black Friday für Ultimate Team in FC 25 informiert. Wenn ihr euch jeden Tag etwas Zeit nehmt, könnt ihr mit den Belohnungen zu vielen, bestenfalls auch starken Spielern kommen. In den Evolutions könnt ihr euch nur noch für kurze Zeit euren eigenen starken Stürmer erschaffen: In EA FC 25 könnt ihr das Tempo riesiger Stürmer verdoppeln – aber ihr müsst euch beeilen