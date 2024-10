In EA FC 25 Ultimate Team geht das Total Rush Event in seine zweite Woche. Pünktlich am Freitag, dem 18. Oktober, um 19:00 Uhr ist Total Rush Team 2 erschienen. Welche neuen Spezialkarten auf euch warten und worum es bei der Promo geht, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Update, 21. Oktober 2024 um 9:45 Uhr: Wir haben 5 neue Spieler für Total Rush Event Team 2 ergänzt. Ihr seht sie in der Tabelle.

Hier seht ihr alle Spieler aus Team 2. Einige Spieler haben sehr starke Upgrades erhalten:

Spieler (Rating) Verein Position Upgrade zur Goldkarte Alexia Putellas (91) FC Barcelona ZM +1 Messi (90) Inter Miami RF +2 Salah (90) FC Liverpool RF +1 Wirtz (90) Bayer Leverkusen ZOM +2 Lewandowksi (90) FC Barcelona ST +2 Rutter (88) als SBC Brighton & Hove Albion ZOM +13 Neymar Jr (88) Al-Hilal LF +1 Martens van Leer (88) Paris Saint-Germain LF +5 Iago Aspas (87) Celta Vigo ST +3 Zaïre-Emery (87) Paris Saint-Germain ZM +7 Guerreiro (87) FC Bayern München LV +5 Di Lorenzo (86) als SBC SSC Neapel RV +4 Sabitzer (86) Borussia Dortmund ZM +2 Arnold (86) VfL Wolfsburg ZDM +6 Tomori (86) Milano FC (AC Mailand) IV +3 Lohmann (86) FC Bayern München RM +4 Milik (85) als Objective Juventus Turin ST +4 Ndombele (85) OGC Nizza ZM +9 Rodriguez (85) Real Betis IV +8 Benrahma (85) Olympique Lyon LF +7 Mina (84) Cagliari Calcio IV +8 Elmas (84) RB Leipzig ZOM +5

Hier geht es mit dem ursprünglichen Beitrag und dem Total Rush Team 1 weiter.

Was ist das für ein Event? In FC 25 steht mit Total Rush ein brandneues Event an, das den Fokus auf den neuen Rush-Modus von Ultimate Team legt. Es wird vermutlich neue Spezialkarten geben, die extra für den Rush-Modus ausgerichtet sind. So viel kann man jedenfalls den Ingame-Anzeigen entnehmen.

Doch spielen könnt ihr die neuen Total-Rush-Spezialkarten auch in anderen FUT-Modi wie Division Rivals, Squad Battles oder FUT Champions.

Wann startet das Event? Das Total Rush Event startet am Freitag, den 11. Oktober 2024 um 19:00 Uhr in EA FC 25 Ultimate Team.

Alle Infos und Leaks zu Total Rush Team 1

Das war das Lineup von Total Rush Team 1

Welche Karten sind dabei? Bevor Total Rush Team 1 erschien, hat EA die vergangenen Wochen seit dem offiziellen Release genutzt, Event-Karten beizufügen. Folgende Total Rush Spieler konntet ihr bereits im Season Pass freischalten:

ST: Muriel (87) – Orlando City

IV: Fontas (86) – Sporting Kansas City

RM: Nacho Gil (85) – New England Revolution

LF: Gauld (84) – Vancouver Whitecaps

Welche Leaks gibt es bisher? Der bekannte und zuverlässige Leaker FUTSherriff hat einen Leak veröffentlicht (via X), der absolute Superstars für Total Rush verspricht. So sollen laut Leaker Mbappé, De Bruyne und Cristiano Ronaldo neue Spezialkarten erhalten.

Den kompletten Leak seht ihr hier:

Mbappé

De Bruyne

James

Ronaldo

Griezmann

De Jong

Marta

Tchouaméni

Marquinhos

Williamson

Alexander-Arnold

Tere Abelleira

Azpilicueta

Svava

Juranovic

Bedenkt hier allerdings, dass es sich um unbestätigte Leaks handelt. Die neuen Spezialkarten von Total Rush können am Ende ganz anders aussehen.

